Kalaycıoğlu ve Kadayıfçıoğlu ifadelerinde 'Silah kendiliğinden patladı' derken, görgü tanığı Yıldız saldırganın kasıtlı olarak ateş ettiğini belirtti.

Beyaz giyimli ve gözlüklü bir şahıs belinden silah çıkararak aracın ön yolcu koltuğu camına vurdu ve içeri rastgele ateş etti.

Vahap Canbay ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun 2 hafta önce ayrıldığı ve Canbay'ın Aleyna'yı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğu iddiası üzerine konuşmak için stüdyo önünde beklediği öğrenildi.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü saldırıya ilişkin en kritik görgü tanığının ifadesine ulaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre; Vahap Canbay ve Kundakçı'nın bulunduğu araçta yer alan prodüktör Yalçınay Yıldız'ın ifadesinde söyledikleri:

Canbay da, Kubilay da 3-4 yıllık arkadaşlarım. Aleyna Kalaycıoğlu da eski arkadaşım. 2-3 ay kadar önce ben, Vahap, Aleyna aynı ikamette kalmaya başladık. Ben Vahap ile Aleyna'nın müzik prodüktörlüğünü yapıyordum.

Aleyna ile Vahap iki yıldır sevgililerdi. 2 hafta önce ayrıldılar. Ancak müzik prodüktörlüğünü yaptığım için hem Aleyna hem de Vahap ile görüşüyordum. Aleyna'nın müzik kaydını Tatlısu Mahallesi'ndeki müzik stüdyosunda yapıyordum, Buraya beni Aleyna davet edince geliyordum.