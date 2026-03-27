Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde kritik gelişme: Tanık Yalçınay Yıldız'ın ifadesine ulaşıldı

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin tanıklarından prodüktör Yalçınay Yıldız, “Tek amacımız vardı: Vahap Canbay ile Aleyna Kalaycıoğlu’nu barıştırmak. Alaattin Kadayıfçıoğlu; ‘Bir daha sizi burada görmeyeceğim’ diyerek araç içine rastgele ateş etti. Bu sırada Kubilay vuruldu”

  • Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü olaya ilişkin görgü tanığı prodüktör Yalçınay Yıldız, olay sırasında araçta bulunduğunu ve olayın detaylarını anlattı.
  • Vahap Canbay ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun 2 hafta önce ayrıldığı ve Canbay'ın Aleyna'yı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğu iddiası üzerine konuşmak için stüdyo önünde beklediği öğrenildi.
  • Beyaz giyimli ve gözlüklü bir şahıs belinden silah çıkararak aracın ön yolcu koltuğu camına vurdu ve içeri rastgele ateş etti.
  • Saldırı sonucu Kubilay Kaan Kundakçı karın bölgesinden vurularak hayatını kaybetti.
  • Kalaycıoğlu ve Kadayıfçıoğlu ifadelerinde 'Silah kendiliğinden patladı' derken, görgü tanığı Yıldız saldırganın kasıtlı olarak ateş ettiğini belirtti.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü saldırıya ilişkin en kritik görgü tanığının ifadesine ulaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre; Vahap Canbay ve Kundakçı'nın bulunduğu araçta yer alan prodüktör Yalçınay Yıldız'ın ifadesinde söyledikleri:

Canbay da, Kubilay da 3-4 yıllık arkadaşlarım. Aleyna Kalaycıoğlu da eski arkadaşım. 2-3 ay kadar önce ben, Vahap, Aleyna aynı ikamette kalmaya başladık. Ben Vahap ile Aleyna'nın müzik prodüktörlüğünü yapıyordum.

Aleyna ile Vahap iki yıldır sevgililerdi. 2 hafta önce ayrıldılar. Ancak müzik prodüktörlüğünü yaptığım için hem Aleyna hem de Vahap ile görüşüyordum. Aleyna'nın müzik kaydını Tatlısu Mahallesi'ndeki müzik stüdyosunda yapıyordum, Buraya beni Aleyna davet edince geliyordum.

'GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTUK'

18 Mart günü stüdyoda Aleyna'nın müzik kaydını almak için sözleştik. 19 Mart'ta Canbay temizlikçiden Aleyna'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi olduğunu duymuş, bunun üzerine ağladı.

Ben de ikisi ortak arkadaşım olduğu için Aleyna'yı aradım. Aleyna'ya "Sen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile sevgili mi oldun?" diye sordum. O da bana "Saçmalama, onu tanımıyorum" dedi. Bunun üzerine ben Aleyna'nın ses kaydını alacağım için Vahap'a "Sen de gel, gururunu kır, Aleyna ile konuş" dedim. Bu sırada yanımızda Kubilay da vardı. Kendisi "Ben de sizinle geleyim, hem Aleyna abla ile konuşurum" dedi.

Bunun üzerine Kubilay'ın kullandığı araçla çıktık. Aracın şoför mahallinde Kubilay, sağ ön yolcu koltuğunda Vahap, arka koltukta ben vardım. Biz stüdyo önüne geldik, ben kapıyı çaldım, temizlikçi açtı. Aleyna içeride değildi. Temizlikçi bilgisi olmadığını söyleyip beni içeri almadı.

Bunun üzerine Aleyna'yı aradım, açmadı. Sonra stüdyo sahibi Bertin'i aradım. Önce açmadı, sonra bana geri döndü. Ona "Ses kaydımız vardı, neredesiniz?" dedim. Bu sırada Aleyna telefonu aldı, "Biz yemekteyiz, saat geç oldu, başka zaman çekeriz" dedi. Ben de "Tamam kanka" dedim. Ancak içeride köpeğini görünce Aleyna'nın gelip alacağını düşünerek Canbay ile konuşmasını sağlamak adına beklemeye başladık.

Bir süre sonra Aleyna beni görüntülü aradı, kaydı sordu. Bu konuşma sırasında, Vahap ile Kubilay'ı görmedi. Sonrasında Aleyna'nın annesi telefonu alarak "Herkes haddini bilecek" diyerek bunu üç defa tekrarladı. Ben de "Eyvallah" diyerek kapattım. Bu sürece kadar ne ben ne de Vahap Aleyna'ya karşı kötü bir söz veya tehditte bulunmadık. Bizim burada beklememizin tek amacı iki arkadaşımızın barışmasını sağlamaktı.

'SİLAHI ÇIKARDI VE ATEŞ ETTİ'

23.00 civarı biri Vito tarzı diğeri sportif bir araç geldi. Sportif araçtan beyaz giyimli, gözlüklü bir şahıs indi. Belinden silah çıkartıp ön yolcu koltuğu camına vurdu.

Sonra kapıyı açtı, "Bir daha sizi burada görmeyeceğim" diyerek araç içine rastgele ateş etti. Bu sırada Kubilay "Vuruldum" diye karın bölgesini tuttu. Ateş eden şahıs Vito'ya bindi iki araç uzaklaştı. Kalaycıoğlu ve Kadayıfçıoğlu ifadelerinde "Silah kendiliğinden patladı" demişti.

