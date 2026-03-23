CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Sarıyer'deki il binasında makam odasının kapılarını bir kez daha Takvim.com.tr'ye açtı. Binanın kapısındaki hareketlilik dikkatimizi çekerken aynı dakikalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de binada olduğunu öğrendik. Ancak Çağrı Heyeti ve Genel Merkez arasında herhangi bir temasın olmadığını gözlemledik. Tekin ve Çağrı Heyeti'nde bulunan çalışma arkadaşlarının 1. katta çalışmalarına devam ettiğine şahitlik ettik. Gürsel Tekin, kendisi hakkında "Gerçek CHP'li değil " diyen eski il başkanı Özgür Çelik'e Takvim.com.tr aracılığıyla yanıt verdi.











ÖZGÜR ÇELİK'E "SİCİL" YANITI



43 yıldır CHP rozeti taşıdığını partililiğinin sorgulanamayacağını dile getiren Tekin, "Benim Cumhuriyet Halk Partililiğimin sorgulanması için benim 40 tane parti dolaşmam lazım. Ben 83 yılında, daha gencecik 18 yaşında partiye başlamışım, partinin bütün kademelerinde görev yaptım. Partimin kurumsal kimliğine toz kondurmadım yani. Eğer bir sicil sorgulaması olacaksa particiliğin en önemli şeyi sicilini sorgulayacaksınız. Yani bu 43 yıllık süre içerisinde yaptığınız görevlerde partinize zarar verdiniz mi vermediniz mi?" dedi.



Bu tartışmaları "Gerçek CHP'lilerin" değil "sonradan CHP'lilerin" çıkarttığını söyleyen Tekin şöyle konuştu:

Benim partililiğimi kimse tartışmaz, yani CHP'liler tartışmaz. Ama tabii sonradan CHP'ye dahil olmuş, çeşitli partilerden CHP'ye sonradan katılmış insanlar benim particiliğimi sorgulayabilirler, onun da bir önemi yok yani. Siz herhangi bir Cumhuriyet Halk Partiliye, yani gerçek Cumhuriyet Halk Partililere sorduğunuzda asla benim partililiğimi sorgulayamazlar. Benim muhaliflerim bile sorgulayamaz, bilirler benim partililiğimi. Onların ne dediğinin önemi yok.

"HÜSEYİN GÜN ÇETELERİ" BOMBASI: DIŞARIDAN KUMANDA EDİLEN TROLL AĞI

Barış Terkoğlu'nun köşe yazısı ve "CHP görünümlü FETÖ trolleri" tartışmaları sürerken Gürsel Tekin'den "Hüseyin Gün'ün çeteleri" bombası geldi. Tekin, troll ağının dışarıdan kumanda edildiğini, Hindistan, Almanya ve Amerika'dan organize saldırılar olduğu beyan etti.



Tekin şu ifadeleri kullandı:



Yani zat-ı muhteremin kendi itirafında var; Hüseyin Gün "153 bin kişilik ordu kurayım" diyor falan. Şimdi baktığımızda, mesela benim bu konuda uzman olan bir arkadaşım var, çalışma yaptılar; 600 kişi bize sürekli saldıran, organize bir şekilde saldıran Hindistan'da çıktı. Allah Allah, ya bizim Hindistan ile ne sorunumuz olabilir mesela? İşte atıyorum; Almanya'da, Amerika'da, çeşitli ülkelerde falan... E tabii onlara da alıştık. Çünkü bugüne kadar gerek siyasetçileri gerekse çeşitli kurumları bu trol muhalefetiyle esir almışlar. Çok şükür bizim tarihimizin hiçbir döneminde esaretimiz yok. Söz konusu eğer partimiz ve Cumhuriyet Halk Partisi ise hiç kimseye taviz vermeyiz.