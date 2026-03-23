CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Sarıyer'deki il binasında makam odasının kapılarını bir kez daha Takvim.com.tr'ye açtı.
Binanın kapısındaki hareketlilik dikkatimizi çekerken aynı dakikalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de binada olduğunu öğrendik. Ancak Çağrı Heyeti ve Genel Merkez arasında herhangi bir temasın olmadığını gözlemledik. Tekin ve Çağrı Heyeti'nde bulunan çalışma arkadaşlarının 1. katta çalışmalarına devam ettiğine şahitlik ettik.
Gürsel Tekin, kendisi hakkında "Gerçek CHP'li değil" diyen eski il başkanı Özgür Çelik'e Takvim.com.tr aracılığıyla yanıt verdi.
ÖZGÜR ÇELİK'E "SİCİL" YANITI
43 yıldır CHP rozeti taşıdığını partililiğinin sorgulanamayacağını dile getiren Tekin, "Benim Cumhuriyet Halk Partililiğimin sorgulanması için benim 40 tane parti dolaşmam lazım. Ben 83 yılında, daha gencecik 18 yaşında partiye başlamışım, partinin bütün kademelerinde görev yaptım. Partimin kurumsal kimliğine toz kondurmadım yani. Eğer bir sicil sorgulaması olacaksa particiliğin en önemli şeyi sicilini sorgulayacaksınız. Yani bu 43 yıllık süre içerisinde yaptığınız görevlerde partinize zarar verdiniz mi vermediniz mi?" dedi.
Bu tartışmaları "Gerçek CHP'lilerin" değil "sonradan CHP'lilerin" çıkarttığını söyleyen Tekin şöyle konuştu:
Benim partililiğimi kimse tartışmaz, yani CHP'liler tartışmaz. Ama tabii sonradan CHP'ye dahil olmuş, çeşitli partilerden CHP'ye sonradan katılmış insanlar benim particiliğimi sorgulayabilirler, onun da bir önemi yok yani. Siz herhangi bir Cumhuriyet Halk Partiliye, yani gerçek Cumhuriyet Halk Partililere sorduğunuzda asla benim partililiğimi sorgulayamazlar. Benim muhaliflerim bile sorgulayamaz, bilirler benim partililiğimi. Onların ne dediğinin önemi yok.
"HÜSEYİN GÜN ÇETELERİ" BOMBASI: DIŞARIDAN KUMANDA EDİLEN TROLL AĞI
Barış Terkoğlu'nun köşe yazısı ve "CHP görünümlü FETÖ trolleri" tartışmaları sürerken Gürsel Tekin'den "Hüseyin Gün'ün çeteleri" bombası geldi. Tekin, troll ağının dışarıdan kumanda edildiğini, Hindistan, Almanya ve Amerika'dan organize saldırılar olduğu beyan etti.
Tekin şu ifadeleri kullandı:
Yani zat-ı muhteremin kendi itirafında var; Hüseyin Gün "153 bin kişilik ordu kurayım" diyor falan. Şimdi baktığımızda, mesela benim bu konuda uzman olan bir arkadaşım var, çalışma yaptılar; 600 kişi bize sürekli saldıran, organize bir şekilde saldıran Hindistan'da çıktı. Allah Allah, ya bizim Hindistan ile ne sorunumuz olabilir mesela? İşte atıyorum; Almanya'da, Amerika'da, çeşitli ülkelerde falan... E tabii onlara da alıştık. Çünkü bugüne kadar gerek siyasetçileri gerekse çeşitli kurumları bu trol muhalefetiyle esir almışlar. Çok şükür bizim tarihimizin hiçbir döneminde esaretimiz yok. Söz konusu eğer partimiz ve Cumhuriyet Halk Partisi ise hiç kimseye taviz vermeyiz.
"AK PARTİ YARGISI" İFTİRASINI BELGELERLE ÇÜRÜTTÜ
Tekin, "AK Parti yargısı bize tuzak kurdu" diyen CHP Genel Merkezi'nin argümanlarını ise belgelerle çökertti. Mahkemenin CHP Genel Merkezi'ne ve YSK'ya gönderdiği "Kongre sakat" yazısını TAKVİM aracılığıyla gösterdi.
Tekin, "Biz gelmeseydik il başkanlığı kayyuma geçiyordu" ifadelerini kullandı.
Süreci tane tane belgelerle açıkladı:
"İşte efendim AKP yargısı bize tuzak kurdu" falan. Hayır! İşte şurada; mahkeme Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yazı yazmış.
Ne zaman yazıyı yazmış? Daha biz gelmeden bir ay önce. "Kongrenizin sakat olduğunu, bu kongrenin yenilenmesi konusunda ya da geçmiş dönemdeki Canan Hanım'ın listesinin tarafımıza bildirilmesi..." İşte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Buyur kardeşim...
Ne zaman? 8. ayın 26'sı. Yetmemiş, sonra aynı mahkeme bu sefer nereye gönderiyor? Seçim Kurulu'na. Seçim Kurulu'na diyor ki; "Biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yazı yazdık, bize işte 37 ve 38 ile ilgili bilgileri gönderin."
Bakın bu da apayrı... Bu sefer diyor ki; "Biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine yazdık, bir cevap gelmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dava açan, yani bu kongre için dava açanlara; 48 saat içerisinde bize bir Çağrı Heyeti listesi getireceksiniz. Getireceğiniz Çağrı Heyeti listesi de tarafsız olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde."
Arkadaşlarımız da bizi uygun görmüşler. Ha, biz kabul etmeseydik ne olacakmış? Biz kabul etmeseydik işte o zaman kayyuma geçiyordu.
AZİZ İHSAN'IN KILAVUZU HANGİ CHP'LİLER?
Gürsel Tekin, Silivri'de devam eden duruşmaları ve İBB'deki asrın yolsuzluğuna ilişkin ise "73 tane itirafçı olur mu be kardeşim ya? Aziz İhsan Aktaş 37 belediyemize nasıl girmiş? Bir kılavuz olmadan mümkün olabilir mi?" sorularını sordu.
Tekin, "Bunların mutlaka hesabının sorulması lazım" dedi.
SİLİVRİ MEDYASINA SERT DALDI: HAYSİYETSİZLER
Gürsel Tekin CHP'deki Silivri tandanslı medyaya da "Haysiyetsizler. Hiç utanmaz mısınız? Bu iftiraların size yol, su elektrik olarak döneceğini bilmiyor musunuz?" diyerek tepki gösterdi.
Halk TV ve SÖZCÜ'nün maskesini bu sözlerle indirdi:
"Özgür medyayım" diye caka atıyorsunuz. Siz Ertan'ın Aziz'in ASOY İnşaat'ın sahiplerinin ortaklarını ekranlara alıyorsunuz, gevrek gevrek bize her türlü rezil lafları söylüyorlar
Önümüzdeki günlerde yabancı medyayla bir araya geleceğim. Meramımı onlara anlatacağım
Ya şu şöyle bir şey düşünün; önümüzdeki günlerde yabancı medyayla bir araya geleceğim. Yani çünkü meramımı anlatamadım. Hatta 5 yıl önce bir Japon gazeteci gelmişti benimle röportaj yapmaya, dedim ki; "Vallahi meramımızı şey anlatamadım Türk medyasına, size anlatayım."
Önümüzdeki günlerde yabancı medyayla bir kahvaltı yapacağım ve onlara derdimi anlatacağım. Düşünün; ekranlarınızı açıyorsunuz, biraz önce ifade ettiğim o itirafçıların iş ortaklarını çağırıyorsunuz, bize ağza alınmayacak laflar söylediler. İftiralar attılar. En son bula bula bir belge bulmuşlar, bir gördünüz mü? Benim başvuru belgem... Önemli bir belge diye. E hani benim 300 dairem vardı haysiyetsizler? Hani benim 11 şirketim vardı? Hiç utanmaz mısınız ya? Bu mu kişilik ya? Allah kimseye, bakın; hayatımda hiç kimseye iftira atmadım, yapmam da yani. Bu iftiraların sonuçta size yol su elektrik olarak döneceğini bilmiyor musunuz?
Şimdi sizin aracılığınızla basın mensuplarına çağrı yapıyorum: Ey kardeşim, "özgür medyayım" diye caka atıyorsunuz. Tamam, itiraz etmiyorum, taraf olabilirsiniz, taraflılığınıza da itirazım yok. Ama bizim söz hakkımızı kullanmamıza izin verin kardeşim! Mikrofon uzatın bize! Siz Ertan'ın, Aziz'in, Asoy İnşaat'ın sahiplerinin ortaklarını ekranlara alıyorsunuz, gevrek gevrek bize her türlü rezil lafları söylüyorlar, bizim de bir söz hakkımız olsun. 6,5 aydır söz hakkımızı kullanamadık.
Onun için bu söz hakkını yabancı medyaya kullanacağım. Başka çarem yok yani.