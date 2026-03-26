Ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu dalgası yaşandı. Aralarında Hakan Sabancı, Didem Soydan, Kerim Sabancı ve Hande Erçel olmak üzere pekçok ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.
HANDE ERÇEL YURT DIŞINDA
Hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Hande Erçel'in ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Erçel'le birlikte Kaan Mellart'ın da firari olduğu bildirildi.
YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VE EV HAPSİ KARARI
Adli Tıp'a örnek veren Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran hakkında yurt dışı çıkış yasağı, Ferhat Aydın, Mustafa Berhan Perinçekli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Didem Soydan'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.
'BİR NEFES YANLIŞLIKLA ÇEKMİŞ OLDUM'
Didem Soydan ifadesinde, "Ben hayatımın hiç bir döneminde uyuşturucu kullanmadım ancak ben pandemiden bu yana doğal sigara tütünü kullanmaya başladım ara ara tütün içerim, yaklaşık 20 gün önce yani 9 Mart 2026 tarihinde Fransa'ya bir defile için gittiğimde defile sonrasında diğer manken arkadaşlara tütünlerinin olup olmadığını sordum, arkadaşlarımdan birisi elindeki sarılı sigarayı bana uzattı ben bundan bir sefer çektim ve bunun tütün olmadığını anladım, bunun üzerine hemen yabancı uyruklu manken arkadaşıma dönerek istediğim şeyin bu olmadığını söyledim, sanırım bu arkadaşımın elindeki şey 'Esrar'dı, ancak ben hayatımda kullanmadığım için bilmiyorum, bunun dışında herhangi bir uyuşturucu içmişliğim olmamıştır. Dediğim gibi eğer anlattığım olaydaki madde uyuşturucu ise burada bir nefes yanlışlıkla çekmiş oldum" dedi.
'KENDİ RIZAM İLE VERMİŞ OLDUĞUM TELEFONUM İNCELENDİĞİNDE DURUM ORTAYA ÇIKACAKTIR'
Soydan ifadesinde, "Hakkımda uyuşturucu madde kullandığım söylenmiş ise de, ben uyuşturucu madde kullanmadığımı yukarıda açıkladım, benim ifadede geçen diğer olaylarla ilgili bir bilgim yoktur, ifade de geçen bu isimlerin uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarını da bilmiyorum, zaten anladığım kadarıyla bu şahsın beyanı da doğrudan bir görgü değil bir duyuma dayalıdır, nitekim HTS kayıtları, yine BAZ kayıtlarından konum bilgileri ayrıca kendi rızam ile vermiş olduğum telefonum incelendiğinde durum ortaya çıkacaktır. Son olarak suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum, uyuşturucu madde kullanmadım" dedi.
BURAK ELMAS'IN İFADESİ
Eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.
'UYUŞTURUCU VE FUHUŞ İDDİASI ASILSIZDIR'
Soruşturma kapsamında tanık D.A.'nın Burak Elmas farklı bir kaç kadınla cinsel ilişki yaşadı, beni buraya Derya isimli aracı davet etti parayı herkese nakit bir şekilde dağıttı, uyuşturucu madde kokain kullanıldığını net bir şekilde gördüm şeklindeki beyanı sorulan Elmas ifadesinde, "Ben söz konusu beyanı kesinlikle kabul etmiyorum, uyuşturucu ve fuhuş iddiası asılsızdır. Derya isimli şahsı tanımam. Suçlamayı kabul etmiyorum. İfadeyle ilgili söyleyeceğim bunlardan ibarettir. Böyle bir beyanla ilgili çok şaşkınım, tanımadığım kişiler, suçlamaları kesin bir şekilde reddediyorum" dedi.
HAKAN SABANCI'NIN İFADESİ
Hakan Sabancı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu'nda verdiği ifadede hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Sabancı, "Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım, uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunmadım" dedi.
"TAKINTILI, HAKKIMDA İFTİRA ATIYOR"
Sabancı, Aygün Aydın'ın beyanlarına karşı, geçmişte yalnızca bir kez gördüğünü, sonrasında kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirterek, "Beni takıntı haline getiren, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için hapisle tazyik edilen bir kişidir. Söyledikleri iftiradır" ifadelerini kullandı.
"BEBEK OTEL'DE UYUŞTURUCU KULLANDI" İDDİASINI REDDETTİ
Dosyada Aygün Aydın'ın, "Bebek Otel rooftop kısmında kokain kullandığını gördüm" yönündeki beyanı sorulan Sabancı, bu iddiayı kabul etmediğini söyledi. "Geçmişte Bebek Otel'e gitmişliğim vardır ancak bu kişiyle hiç gitmedim" dedi.
KANLICA YALISI İDDİASINA YANIT: "ORTA KATTA BULUŞTUK AMA UYUŞTURUCU YOKTU"
Kanlıca'daki yalısında kokain kullandığı yönündeki iddiaya da cevap veren Sabancı, Aygün Aydın ile yalnızca bir kez ikametinde buluştuğunu, buluşmanın orta katta gerçekleştiğini ancak kesinlikle uyuşturucu kullanılmadığını savundu.
MARCUS VE PARTİ İDDİALARI: "İSMEN TANIRIM, İLİŞKİM YOK"
Marcus isimli kişiyle ilgili soruya "İsmen tanırım ancak hiçbir ilişkim yoktur" yanıtını veren Sabancı, Marcus'un kadın temin ettiği yönündeki beyanı da reddetti. Kasım Garipoğlu'nun evindeki partilere hiç katılmadığını, listedeki isminin yalnızca davet listesinde bulunduğunu söyledi.
"FERHAT YALÇIN VE İSMAİL AHMET AKÇAY'IN BEYANLARINI KABUL ETMİYORUM"
Ferhat Yalçın ve İsmail Ahmet Akçay'ın, bazı partilere katıldığı yönündeki beyanlarını kabul etmeyen Sabancı, "Bu partilere hiç katılmadım" dedi.
HANDE ERÇEL DETAYI DA SORULDU
Sabancı, ifadesinde Hande Erçel'i tanıdığını ancak "Yanımda hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmamıştır" dedi.
AVUKATINDAN HTS VE BAZ KAYDI VURGUSU
Sabancı'nın avukatı Sezen Yılmaz ise dosyada somut delil bulunmadığını savunarak, HTS ve baz kayıtlarının iddiaları çürüteceğini, müvekkilinin test sonuçlarının da negatif çıkacağını belirtti. Serbest bırakılmasını ve hakkında takipsizlik verilmesini talep etti.
KERİM SABANCI'NIN İFADESİ
Kerim Sabancı, savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamayı reddederek hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi.
Sabancı, yakın arkadaşları olduğunu belirttiği M.A. ve İ.B. tanıdığını, 2025 yılı Ekim ayı sonunda M.A. davetiyle Kasım Garipoğlu'nun yalısında düzenlenen bir partiye katıldığını anlattı.
İfadesine göre partiye deniz taksiyle gittiğini belirten Sabancı, yaklaşık 2 saat kaldığını ve partiye katılma nedeninin ünlü bir DJ performansını izlemek olduğunu söyledi.
Sabancı, içeride yüksek sesli müzik eşliğinde eğlence olduğunu, ortamın karanlık olması nedeniyle içeride kimlerin bulunduğunu net hatırlamadığını, DJ performansının ardından ayrıldığını ifade etti. "Sormuş olduğunuz diğer odalarda ne olduğunu bilmiyorum" diyen Sabancı, parti sırasında herhangi bir şekilde uyuşturucu madde kullanmadığını savundu.
Avukatı ise adli tıpta alınan örneklerin sonucunun negatif çıkacağını belirterek, somut delil bulunmadığını ve müvekkilinin serbest bırakılmasını talep etti.