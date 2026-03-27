Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada belediye yöneticilerinin personel aracılığıyla usulsüz işlemleri yönlendirdiği iddia ediliyor.

26 Mart 2026 tarihinde İmar Müdürlüğü'nde görevli bir personel 4 bin dolar rüşvet alırken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde CHP'li belediyede imar ve ruhsat işlemlerinde rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla 13 kişi gözaltına alındı.

CHP'li belediyelerdeki imar ve ruhsat usulsüzlüğüne bir yenisi daha eklendi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyede imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve bazı kamu görevlilerinin bu işlemler karşılığında maddi menfaat sağladığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, belediye içinde belirli yöneticilerin, kendi belirledikleri personel aracılığıyla usulsüz işlemleri yönlendirdiği ve bu süreçten kazanç elde ettiği öne sürüldü.

Belediye içerisindeki bazı yöneticilerin, kendi belirledikleri personel üzerinden işlemleri yönlendirerek çıkar sağladıkları da öne sürüldü.

4 BİN DOLAR RÜŞVETE SUÇÜSTÜ

26 Mart 2026 tarihinde İmar Müdürlüğü'nde görevli bir personel, 4 bin dolar rüşvet aldığı sırada polis tarafından suçüstü yakalandı. Bu gelişme üzerine soruşturma derinleştirilirken, teknik ve fiziki takip tedbirleri kapsamında diğer şüpheliler de incelemeye alındı.