CHP'li Marmaris Belediyesi'nde rüşvete suçüstü: 13 şüpheli gözaltında

CHP'li belediyelerdeki imar ve ruhsat usulsüzlüğüne bir yenisi daha eklendi. CHP'li Marmaris İlçe Belediyesine, imar ile ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alındığı iddiası üzerine polis ekipleri tarafından geç saatlerde operasyon düzenlendi. 26 Mart 2026 tarihinde İmar Müdürlüğü'nde görevli bir personel, 4 bin dolar rüşvet aldığı sırada polis tarafından suçüstü yakalandı. Ardından derinleştirilen soruşturmada 13 şüpheli daha gözaltına alındı.

  • Muğla'nın Marmaris ilçesinde CHP'li belediyede imar ve ruhsat işlemlerinde rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla 13 kişi gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P., Zabıta Müdür Vekili M.K. ve belediye çalışanları bulunuyor.
  • 26 Mart 2026 tarihinde İmar Müdürlüğü'nde görevli bir personel 4 bin dolar rüşvet alırken polis tarafından suçüstü yakalandı.
  • Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada belediye yöneticilerinin personel aracılığıyla usulsüz işlemleri yönlendirdiği iddia ediliyor.
  • Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri belediye binasında arama çalışması yürütürken çevik kuvvet ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

CHP'li belediyelerdeki imar ve ruhsat usulsüzlüğüne bir yenisi daha eklendi.

Marmaris Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 13 gözaltı



CHP'Lİ MARMARİS BELEDİYESİ'NDE OPERASYON

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet ve usulsüzlük iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı.

CHP'li Marmaris Belediyesi'ne operasyon (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyede imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve bazı kamu görevlilerinin bu işlemler karşılığında maddi menfaat sağladığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, belediye içinde belirli yöneticilerin, kendi belirledikleri personel aracılığıyla usulsüz işlemleri yönlendirdiği ve bu süreçten kazanç elde ettiği öne sürüldü.

Belediye içerisindeki bazı yöneticilerin, kendi belirledikleri personel üzerinden işlemleri yönlendirerek çıkar sağladıkları da öne sürüldü.

4 BİN DOLAR RÜŞVETE SUÇÜSTÜ

26 Mart 2026 tarihinde İmar Müdürlüğü'nde görevli bir personel, 4 bin dolar rüşvet aldığı sırada polis tarafından suçüstü yakalandı. Bu gelişme üzerine soruşturma derinleştirilirken, teknik ve fiziki takip tedbirleri kapsamında diğer şüpheliler de incelemeye alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve Marmaris Belediyesi'ndeki ofislerinde eş zamanlı arama kararı çıkarıldı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISIYLA BİRLİKTE 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P., mühendisler V.Ç., T.D. ve C.C., Zabıta Müdür Vekili M.K., esnaf T.K., muhtar F.T., müteahhit M.G., muhasebeci F.K., serbest meslek sahibi M.Ş. ile belediye çalışanları N.C. ve H.P., gözaltına alındı.

ASRIN YOLSUZLUĞUNA RAĞMEN MÜNFERİT YALAN

Çok sayıda CHP'li belediyede devam eden rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarına rağmen CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun belediye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmanın münferit bir olay olduğunu iddia etti. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de soruşturmanın münferit olduğunu belediye başkanı ve yönetimin çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince belediye binasında arama çalışmaları sürdürülürken, çevik kuvvet ekiplerince de bina çevresinde güvenlik önlemi alındı.

