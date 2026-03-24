PLAKA DEĞİŞİRSE CEZA YOK Edinilen bilgiye göre, kesilen cezaların silinmesini öngören düzenlemeyi İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik kanun teklifine eklenecek. Standart plakalara ilişkin düzenleme ise yönetmelik yoluyla hayata geçecek. Araç sahiplerine plakalarını standartlara uygun hale getirmeleri için 1 Nisan'a kadar süre tanınmıştı. Bu süre içinde gerekli değişikliği yapanların cezaları iptal edilecek.

Plaka basımları devam ediyor.



DEVLET 100 MİLYON TL CEZAYI SİLECEK



800'den fazla plaka sahibine kesilen toplamda 100 milyonu aşan idari para cezasının terkin edilmesi için kanuni düzenleme hazırlanacak. Standartlara uygun olmayan plaka veren şoför odalarına ise verdikleri her plaka başına 10 bin lira idari para cezası kesilecek. Düzenleme özellikle bilgilendirme süreci tamamlanmadan kesilen cezaları kapsayacak. Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi sağlanacak. Bu süre içinde gerekli değişikliği yapanların cezalarının iptal edilmesi formülü üzerinde durulduğu kaydedildi.