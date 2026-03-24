Başkan Erdoğan talimatı verdi: APP'de cezalar silinecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kabine sonrası yaptığı açıklamada özellikle APP plaka konusunun mağduriyetlere yol açmaması için İçişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini açıkladı. Başkan Erdoğan bu talimatıyla AK Parti, yeni trafik kanunu sonrası yapılan denetimlerde APP plaka nedeniyle kesilen idari para cezalarının silinmesi için yasal düzenleme hazırlığına başladı. Buna göre, 800’den fazla plaka sahibine kesilen toplamda 100 milyonu aşan idari para cezasının terkin edilmesi için kanuni düzenleme hazırlanacak.

ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, APP plaka nedeniyle kesilen cezalar konusunda mağduriyet oluşmaması için İçişleri Bakanlığı'na talimat verdi.
  • AK Parti, yeni trafik kanunu sonrası APP plaka nedeniyle kesilen idari para cezalarının silinmesi için yasal düzenleme hazırlığına başladı.
  • 800'den fazla araç sahibine kesilen toplamda 100 milyon TL'yi aşan idari para cezası terkin edilecek.
  • Araç sahiplerine plakalarını standartlara uygun hale getirmeleri için 1 Nisan'a kadar süre tanındı ve bu süre içinde değişiklik yapanların cezaları iptal edilecek.
  • Standartlara uygun olmayan plaka veren şoför odalarına her plaka başına 10 bin TL idari para cezası kesilecek.

Son dönemde kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakası bulunan araç sahiplerine kesilen yüksek tutarlı cezalar kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)


BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün düzenlenen Kabine sonrası yaptığı açıklamada mağduriyet oluşmaması için talimat verdiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini belirten Erdoğan, "Trafik güvenliğinden enerjiye, bölgesel gelişmelerden dış politikaya pek çok konuyu enine boyuna değerlendirdik. Bilhassa son günlerde araç sahiplerinin serzenişlerine sebep olan plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin vatandaşlarımızda yeni mağduriyetlere yol açmadan, çok dikkatli yönetilmesi noktasında İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık." dedi.

AK PARTİ YASAL HAZIRLIĞI YAPIYOR

AK Parti, yeni trafik kanunu sonrası yapılan denetimlerde APP plaka nedeniyle kesilen idari para cezalarının silinmesi için yasal düzenleme hazırlığına başladı. AK Parti Grup Başkanlığı'nda önceki gün düzenlenen torba yasa toplantısında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görüşü alındı.

PLAKA DEĞİŞİRSE CEZA YOK

Edinilen bilgiye göre, kesilen cezaların silinmesini öngören düzenlemeyi İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik kanun teklifine eklenecek. Standart plakalara ilişkin düzenleme ise yönetmelik yoluyla hayata geçecek. Araç sahiplerine plakalarını standartlara uygun hale getirmeleri için 1 Nisan'a kadar süre tanınmıştı. Bu süre içinde gerekli değişikliği yapanların cezaları iptal edilecek.

DEVLET 100 MİLYON TL CEZAYI SİLECEK

800'den fazla plaka sahibine kesilen toplamda 100 milyonu aşan idari para cezasının terkin edilmesi için kanuni düzenleme hazırlanacak. Standartlara uygun olmayan plaka veren şoför odalarına ise verdikleri her plaka başına 10 bin lira idari para cezası kesilecek. Düzenleme özellikle bilgilendirme süreci tamamlanmadan kesilen cezaları kapsayacak. Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi sağlanacak. Bu süre içinde gerekli değişikliği yapanların cezalarının iptal edilmesi formülü üzerinde durulduğu kaydedildi.

