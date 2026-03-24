Son dönemde kamuoyunda APP plaka olarak bilinen plakası bulunan araç sahiplerine kesilen yüksek tutarlı cezalar kamuoyunda tartışmalara neden oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün düzenlenen Kabine sonrası yaptığı açıklamada mağduriyet oluşmaması için talimat verdiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini belirten Erdoğan, "Trafik güvenliğinden enerjiye, bölgesel gelişmelerden dış politikaya pek çok konuyu enine boyuna değerlendirdik. Bilhassa son günlerde araç sahiplerinin serzenişlerine sebep olan plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin vatandaşlarımızda yeni mağduriyetlere yol açmadan, çok dikkatli yönetilmesi noktasında İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık." dedi.
AK PARTİ YASAL HAZIRLIĞI YAPIYOR
AK Parti, yeni trafik kanunu sonrası yapılan denetimlerde APP plaka nedeniyle kesilen idari para cezalarının silinmesi için yasal düzenleme hazırlığına başladı. AK Parti Grup Başkanlığı'nda önceki gün düzenlenen torba yasa toplantısında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görüşü alındı.
PLAKA DEĞİŞİRSE CEZA YOK
Edinilen bilgiye göre, kesilen cezaların silinmesini öngören düzenlemeyi İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik kanun teklifine eklenecek. Standart plakalara ilişkin düzenleme ise yönetmelik yoluyla hayata geçecek. Araç sahiplerine plakalarını standartlara uygun hale getirmeleri için 1 Nisan'a kadar süre tanınmıştı. Bu süre içinde gerekli değişikliği yapanların cezaları iptal edilecek.
DEVLET 100 MİLYON TL CEZAYI SİLECEK
800'den fazla plaka sahibine kesilen toplamda 100 milyonu aşan idari para cezasının terkin edilmesi için kanuni düzenleme hazırlanacak. Standartlara uygun olmayan plaka veren şoför odalarına ise verdikleri her plaka başına 10 bin lira idari para cezası kesilecek. Düzenleme özellikle bilgilendirme süreci tamamlanmadan kesilen cezaları kapsayacak. Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi sağlanacak. Bu süre içinde gerekli değişikliği yapanların cezalarının iptal edilmesi formülü üzerinde durulduğu kaydedildi.