Sarıyer Belediyesi'nde, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun akrabası Volkan Kaya (Valens Tekstil sahibi) tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen "sahte makbuz" skandalı patlak verdi. İmar ve Şehircilik ile Mali Hizmetler Müdürlükleri arasındaki 14-16 Temmuz 2025 tarihli resmi yazışmalar, yolsuzluğun boyutlarını ortaya koydu.

"Sahte makbuz" skandalı, en cüretkar yolsuzluklardan biri olarak kayda geçti. Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre, Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya'nın oğlu Volkan Kaya, Zekeriyaköy'de villalar yaptı. Sarıyer Belediyesi'ne 1 milyon 162 bin 200 lira borçlandı.

Yapılan incelemelerde, Zekeriyaköy'deki projeler için ödenmesi gereken ısı yalıtım, uydu/anten ve zemin etüt ücretlerinden oluşan toplam 1 milyon 162 bin 200 TL tutarındaki harçların, photoshop ile üretilmiş sahte makbuzlarla "ödenmiş" gibi gösterildiği tescillendi.

Belgelerdeki kaşe ve imzaların belediye personeline ait olmadığı anlaşıldı. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, kamu hazinesinin soyulduğunu belirterek savcıları göreve çağırdı. Skandalın diğer boyutunda ise Kaya ailesinin, Rus iş insanı Georgi Agaev'i de dolandırdığı öne sürüldü. 2022'de kurulan ortaklıkta, Volkan Kaya'nın vekâletle villaları rayicin altında sattığı ve Rus ortağının kendisine ayırdığı özel mülkü de elden çıkardığı iddia edildi. Bu olaylar üzerine Agaev'in 2024'te aileyle bağlarını kopardığı belirtildi.