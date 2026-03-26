7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Zuhal Kalaycıoğlu ile A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"KUNDAKÇI'YI VAHAP CANBAY'IN ORTAK ARKADAŞI OLMASINDAN DOLAYI TANIRIM" Zuhal Kalaycıoğlu savcılıktaki ifadesinde, "Sormuş olduğunuz Kubilay Kaan Kundakçı isimli kişiyi, kızım Aleyna ile erkek arkadaşı Vahap Canbay'ın ortak arkadaşları olmasından dolayı tanırım. Kendisiyle tanışıklığım geçen yaz tatilinde Bodrum'a tatile gelmesinden dolayı tanırım. Ben tanıdığım zaman hiçbir iş yapmıyordu, daha önce futbol oynadığını, şu anda sağlık durumlarından dolayı futbol oynayamadığını bana anlatmıştı. İstanbul'da da birkaç kez evime gelmişliği olmuştur. Geldiğinde de yanında kızım Aleyna ve Vahap Canbay vardı. Vahap Canbay'ın işlerini yapardı. Telefon numarası telefonumda 'Kubilay' diye kayıtlıdır, ancak numarasını ezbere bilmiyorum. Nerede oturduğunu da bilmem. Kendisiyle aramda herhangi bir alacak verecek ve husumetim yoktur." dedi.

"KORKTUĞUMUZDAN DOLAYI ADLİ MERCİLERE ŞİKAYETTE BULUNAMADIK" Kalaycıoğlu ifadesinde, "Vahap Canbay'ı yaklaşık 1 buçuk yıldır tanırım. Kendisini kızım Aleyna vasıtasıyla tanıdım. Kendisi Rap müzik yapmaktadır. Kızım da o sürede Pop müzik yapıyordu. Kendisiyle ilk görüşmemiz Zekeriyaköy de oturduğumuz zaman kızım Aleyna ile birlikte eve gelmişti, ilk orada yüz yüze tanıştım. Daha sonra kızım Aleyna ile birlikte müzik yapmaya başladılar. Bu süreçte sevgili olmaya başladılar. Normalde bu kişi Bağcılar da oturuyordu. Kızımla sevgililik hayatı başlayınca Zekeriyaköy'de ki evimize arkadaşlarını ve akrabalarını müzik bahanesiyle getirip saatlerce evde kalmaya başlayınca rahatsız oldum. Bu sebepten de kızım Aleyna ile kavga etmişliğim olmuştur. Hatta bu sebepten ötürü de Zekeriyaköy'de ki evimden taşındım. Beykoz'a yerleştim. Beykoz'a yerleştikten sonra kaldığım ev yine büyük olunca bu sefer Vahap Canbay müzik bahanesiyle yine arkadaşlarını da getirip Beykoz'a evime gelince ben rahatsız oldum. Kendilerine bir stüdyo tutmalarını, orada çalışmalarını söyleyince Vahap Canbay'ın kızıma 'Annen buradan gitsin biz burada kalalım' gibi sözler söylemiş. Kızım da bana bunu söyleyince biz kendi aramızda münakaşa yaşadık. Canbay'ın niyeti kızım buranın kirasını 1 senelik peşin ödediği için ikisinin beraber burada kalmasının daha doğru olacağını söyledi. Ben de bunu kabul etmedim. Kızıma Canbay'ın ev tutup oraya taşınması gerektiğini söyledim, yanımda kalmalarına müsaade etmedim.

Daha sonra kızım Aleyna ile Vahap Şişli'de bir ev kiralayıp orada birlikte yaşamaya başladılar. Kızım Aleyna ile birlikte Şişli'de ortak bir stüdyo açtılar, stüdyo açıldıktan sonra Vahap'ın kızım ile nerdeyse her gün kavga ettiklerine, hatta kızımın bir gün beni arayarak anne gel beni kurtar dediğine şahitliğim olmuştur. Bu süreçte kızım Aleyna, Vahap'tan 3 defa ayrılmak istedi. Vahap Beykoz'da kızıma yaptığı gibi minibüsle alıkoyarak, kızımın telefonunu alıp kırarak tehdit etmeye başladı. En son ikisinin ortak 2 tane köpekleri vardı. Bu köpeklere de Ümraniye'de ki ofislerinde bakıyorlardı. Köpeğinin birisinin ismi Mokka, diğerinin ismi de Rio idi. Vahap, kızımın ayrılık sürecinde kendisini köpekleri vermeme ile tehdit etti. Ben de kızımın bu ilişkisini en başından beri onaylamadığımdan kızıma eve gelmesini söyledim. Kızım da benden çekindiği için arkadaşlarında kalmaya başladığını öğrendim. Kızımın bu kişi ile ilişki sürecinde çok kavgası oldu, hatta ben 3,4 günde bir gelen telefonları korkarak açıyordum, kızımın başına bir iş gelmesin diye ben de kızıma 'Bırak gel beraber yaşayalım' diye çok kez uyarmışlığım oldu ancak Canbay'ı sevdiği için vazgeçmedi. Bu olaylar ile ilgili biz yalnız olduğumuz için, sahip olan kimse de olmadığı için tehdit edilip, korktuğumuzdan dolayı bugüne kadar adli mercilere şikayette bulunamadık" dedi.