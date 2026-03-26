Eksik verdiler mesajı rüşvet çarkını ele verdi: Para trafiğinde Epözdemir detayı

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde “rüşvete aracılık” iddiasıyla tutuklu yargılanan eski savcı Cengiz Çallı hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin tahliyesi ve adli kontrol kararlarının kaldırılması karşılığında yüz binlerce dolarlık para trafiği yürütüldüğü öne sürüldü. Dosyada, savcı ile avukat Rezan Epözdemir arasındaki temaslar ve ödeme iddiaları da yer aldı.

  • Yargıdaki rüşvet ağına ilişkin iddianamede, savcı Cengiz Çallı ve avukat Rezan Epözdemir'in de dahil olduğu bir yapının adli kararlar karşılığında menfaat sağladığı iddia edildi.
  • Savcı Cengiz Çallı ve avukat Rezan Epözdemir'in de aralarında bulunduğu dokuz sanık, "rüşvete aracılık" suçlamasıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde yargılanmaktadır.
  • İddianamede, şüpheli A.D.'nin savcı Çallı'ya 75 bin dolar verdiği ve bu para trafiğinde Epözdemir'in de yer aldığı öne sürüldü.
  • Dosyadaki WhatsApp yazışmaları ve baz istasyonu kayıtlarının, savcı, avukat ve aracı arasındaki koordinasyonu gösterdiği belirtildi.
  • Yapının, şüphelilerin tahliyesi, ev hapsinin kaldırılması ve el konulan eşyaların iadesi gibi süreçlerde aktif rol aldığı ileri sürüldü.

Yargıdaki rüşvet ağına ilişkin hazırlanan iddianamede, dikkatler savcı Cengiz Çallı ile şüpheli A.D. arasındaki ilişki kadar, bu hatta dahil olduğu iddia edilen avukat Rezan Epözdemir'e çevrildi.

Dosyada yer alan tespitlere göre, Epözdemir'in adı yalnızca bir avukat olarak değil, sürecin kritik halkalarından biri olarak geçti.

PARA TRAFİĞİNDE "EPÖZDEMİR BAĞLANTISI"

İddianamede, tahliye ve adli kontrol kararları karşılığında yürütülen para trafiğinin, savcı–aracı–avukat hattında ilerlediği belirtildi.

A.D.'nin ifadesine göre, savcı Çallı'nın evine gelerek 75 bin doları aldığı, ardından Epözdemir ile buluşulduğu öne sürüldü. Bu iddia, baz kayıtlarıyla desteklendi.

MESAJLARDA İSİM AÇIKÇA GEÇTİ

Dosyada yer alan WhatsApp yazışmalarında savcı Çallı'nın, "Epözdemir'e haber vereceğini" söylediği ifadeler dikkat çekti. Bu yazışmalar, üçlü yapı arasında doğrudan bir koordinasyon olduğu iddiasını güçlendirdi.

TAHLİYE SÜRECİNDE AKTİF ROL İDDİASI

İddianamede, şüphelilerin tahliyesi, ev hapsinin kaldırılması ve el konulan eşyaların iadesi süreçlerinde Epözdemir'in de bu yapı içinde yer aldığı ileri sürüldü. Savcılık değerlendirmesinde, tarafların "menfaat ortaklığı" çerçevesinde hareket ettiği ve sürecin birlikte yürütüldüğü vurgulandı.

"EKSİK VERDİLER" MESAJI ZİNCİRİ ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturmanın en çarpıcı delillerinden biri olan mesajda, ödeme sürecinin devam ettiği açıkça görüldü:
"Zaten ilk işten eksik verdiler, biraz daha öderler."

Bu mesajın, tahliye kararlarının maddi karşılıkla ilişkilendirildiğini ortaya koyduğu belirtildi.

Organize işler kirli ittifak! Kabarık dosyada hesap günü: Cengiz Çallı tutuklandı Rezan Epözdemire tahliye yok

YARGITAY'DA KRİTİK DAVA

Savcı Cengiz Çallı'nın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında açılan dava, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde devam ediyor. Dosyada, Epözdemir'in de yer aldığı 9 sanık hakkında "rüşvete aracılık" iddiası bulunuyor.

DOSYANIN KİLİT NOKTASI

İddianameye göre, olay yalnızca bir rüşvet iddiası değil. Asıl dikkat çeken unsur, savcı, aracı ve avukat arasında kurulduğu öne sürülen organize ilişki ağı oldu. Bu yapı, yargı kararlarının perde arkasında nasıl şekillendiğine dair en kritik detay olarak öne çıktı.

