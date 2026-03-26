ABD ve İsrail 27 gündür İran'a saldırıyor fakat İran Donald Trump'ın beklediği geri adımı atmadı. İran İsrail'e ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerine misilleme atışlarına devam ederken İngiliz The Economist bu ayın kapağında "Avantaj İran'da" dedi.
"BİR AYLIK BOMBARDIMAN SONUÇ VERMEDİ"
Bir aylık bombardımanın sonuç vermediğini belirten The Economist "Başkan, İran'ın sivil enerji altyapısına yönelik yakın zamanda cezalandırıcı bir bombardıman tehdidinde bulunmuştu. İran geri adım atmasa da piyasalar geri adım attı. Bunun üzerine bir U dönüşü yaşandı. Trump, gizli barış görüşmeleri tekliflerinden haberdar olduğunu ve beklemeye aldığını söyledi." ifadelerini kullandı.
THE ECONOMIST "İRAN'IN ZAFERİ" DEDİ
İran'ın ağır darbeler aldığını, liderlerin çoğunun ve yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğini hatırlayan The Economist, "Yine de rejim varlığını sürdürüyor. Bu savaş başladığında uyardığımız gibi sadece hayatta kalması bile bir tür zafer sayılır" dedi.
ABD-İsrail saldırıları ile birlikte İran yönetiminin ve Devrim Muhafızları'nın gücünün arttığını belirten The Economist, İran'ın yurt dışında oynayabileceği kozlarının olduğunu yazdı.
"İSRAİL DE ESKİSİNDEN GÜVENLİ DEĞİL"
"İsrail de aslında eskisinden daha güvenli değil" diyen The Economist, şu ifadeleri kullandı:
Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik sürekli saldırılardan oldukça memnun. Ancak İran füzeleri İsrail hava sahasına girerek sivilleri öldürdü. İran'dan gelen nükleer tehdit ortadan kalkmadı. Rejim değişikliği olmazsa, balistik füze tehdidi geri dönecek ve İsrail'in birkaç ayda bir İran'a saldırması gerekecek. Yahudi devleti için en endişe verici olanı ise, Amerika ile uzun süredir devam eden bağlarının geriliyor olması.