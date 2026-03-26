Dergi, İran rejiminin ağır darbeler almasına rağmen varlığını sürdürmesini bir tür zafer olarak nitelendirdi.

The Economist dergisi, 27 gündür süren ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sonuç vermediğini ve İran'ın geri adım atmadığını bildirdi.

ABD ve İsrail 27 gündür İran'a saldırıyor fakat İran Donald Trump'ın beklediği geri adımı atmadı. İran İsrail'e ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerine misilleme atışlarına devam ederken İngiliz The Economist bu ayın kapağında "Avantaj İran'da" dedi.

Bir aylık bombardımanın sonuç vermediğini belirten The Economist "Başkan, İran'ın sivil enerji altyapısına yönelik yakın zamanda cezalandırıcı bir bombardıman tehdidinde bulunmuştu. İran geri adım atmasa da piyasalar geri adım attı. Bunun üzerine bir U dönüşü yaşandı. Trump, gizli barış görüşmeleri tekliflerinden haberdar olduğunu ve beklemeye aldığını söyledi." ifadelerini kullandı.

The Economist kapağı

THE ECONOMIST "İRAN'IN ZAFERİ" DEDİ

İran'ın ağır darbeler aldığını, liderlerin çoğunun ve yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğini hatırlayan The Economist, "Yine de rejim varlığını sürdürüyor. Bu savaş başladığında uyardığımız gibi sadece hayatta kalması bile bir tür zafer sayılır" dedi.

ABD-İsrail saldırıları ile birlikte İran yönetiminin ve Devrim Muhafızları'nın gücünün arttığını belirten The Economist, İran'ın yurt dışında oynayabileceği kozlarının olduğunu yazdı.