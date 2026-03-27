Oyunda olması gereken yerde ortaya çıktı sonra kaydoldu. Oyun kontrolünü hep elinde tuttu. Kalitesini ortaya koydu. Mert'e faulünde pozisyonla göz temasını erken kesince son eylemi göremedi Mihaila'ya sarıyı göstermedi. Birligea'ya faulünde Abdülkerim'e sarı göstermeliydi. Gösterdiği diğer sarılar doğruydu. Başarılı bir performans gösterdi.

ZEKİ UZUNDURUKAN - DÜNYALAR BİZİM OLACAK BİZİM! Dolmabahçe'de harika bir atmosfer altında maça başladık. Her yer kırmızıbeyaz. Tüm Türkiye tek ses tek yürek olmuştu. Yıldızlar topluluğu Türk Milli Takımı'nın karşısında kurt hoca Lucescu'nun Romanya'sı vardı. Katı bir savunma anlayışı ile bizi kilitlemeye çalışacaklarını biliyorduk. Öyle de yaptılar zaten. O yüzden ilk yarıda Romanya duvarını aşmayı, delmeyi başaramadık. Hem oyunu soğutmaya çalıştılar, hem de yıldızlarımıza çok fazla alan bırakmadılar.

Biz de Montella'nın talimatı ile rakip kaleye uzaktan şutlar attık. Ama bu şutlarda çok fazla kaleyi bulamadık. İlk yarıda biz Arda Güler ile gole çok yaklaştık, Romanya ise Hagi ile bir pozisyonda yüreklerimizi ağzımıza getirdi. İlk 45'te oyunun savunma tarafında İsmail Yüksek kusursuzdu. Hücum yönünde ise Kenan Yıldız harika işler yaptı. Ferdi ve Kenan'ın kanadından yani sol kanattan Romanya savunmasına ecel terleri döktürdük. Barış Alper'in kanadını ise çok iyi kapattı Lucescu'nun öğrencileri.

İkinci yarıya tahrip gücü yüksek bir futbolla başladık. Arda Güler'in uzun menzilli jeneriklik ortasına hareket eden Ferdi Kadıoğlu, şık bir golle başta Dolmabahçe olmak üzere tüm Türkiye'ye bayram havası yaşattı. Gooolll; gooooollll, goooooooollll! Ferdi'nin golünün hemen ardından Romanya kalemizi yokladı. Hagi'nin kötü vuruşu sonrasında derin bir oh çektik. Öne geçtikten sonra Romanya kalemize daha çok adamla gelmeye başlayınca biz de boş alanlar bulmaya başladık. Kenan Yıldız'ın muazzam şutunda top, üst direkte patladı. Ah be! Bu müthiş füze, ağları delmeliydi. Maçın yıldız isimlerinden Arda Güler resital sunmaya başladı.