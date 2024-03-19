Instagram’a ağır ceza

Rekabet Kurulu, Threads ve Instagram uygulamalarını birbirine bağlamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullanan ve Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştiren META'yı ceza yağmuruna tuttu.

Yükümlülüklerini yerine getirmediği her bir gün için META'ya iki farklı uyum süreci hakkında 9.6 milyon lira ceza kesilmeye devam edilecek. Şu ana kadar META'ya bu kapsamda 124 günün karşılığı olarak 595.2 milyon lira ceza kesildi. META'ya daha önce kesilen 347 milyon lira ceza ile toplam ceza miktarı 942 milyon liraya yükseldi.