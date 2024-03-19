Cengiz ve Ferdi kadrodan çıktı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder kadrodan çıkarıldı. İki ismin yerine Glasgow Rangers'tan Rıdvan Yılmaz ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın kadroya çağrıldı.

Dün Milli Takım Riva'da toplandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde topbaşı yapan futbolcular, ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Taktik antrenman sonrası çalışma sona erdi. EURO 2024 öncesi Ay-Yıldızlılar, zorlu turnuva öncesi mart ayında iki hazırlık maçı gerçekleştirecek. A Milli Takım, 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile deplasmanda özel maç yapacak.