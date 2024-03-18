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Yerli ve milli uçağımız KAAN dünyada dikkat çekti

Avustralya “KAAN, bir ulusun motive edildiğinde neler yapabileceğinin göstergesi” diyerek “uçan kaleye” övgüler yağdırdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Mart 2024 Güncelleme 18 Mart 2024, 07:00
Yerli ve milli uçağımız KAAN dünyada dikkat çekti

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Türkiye, son yıllarda askeri alanda yerli ve milli üretici olarak büyük sıçrama yaptı. 5. nesil savaş uçağı KAAN da havalandı. Bunu dünya kıskandı.

Avustralya Askeri Havacılık Tarihi kuruluşu, paylaştığı bir video ile Milli Muharip Uçak için övgüler yağdırdı. " "21 Şubat 2024'te yeni bir 5. nesil savaş uçağı göklere çıktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TF-KAAN, Türkiye'nin ilk yerli modern savaş uçağı olma özelliğini taşıyor. KAAN birim başına F-35 ihraç modelinden daha pahalı halde. Buna rağmen fiyat Türkiye'yi caydırmış değil. Bunun nedeni muhtemelen TF KAAN'ın F-35'in yapamadığını yapabilmesi. Yani insansız hava araçları, görev sistemleri ve silahlar gibi Türk sistemleriyle yerel olarak entegre olabilmesidir. KAAN, bir ulusun motive edildiğinde neler yapabileceğinin örneğidir" ifadelerini kullandı.

Tayland halkı da KAAN'ı göklere çıkardı. "Türkiye'den satın alabiliriz" açıklaması yaptı.

TAM VURUŞ ÖZELLİĞİ VAR
Süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özelliği mevcut.
KAAN'ın kanat açıklığı 14 metre.
Yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre.
Kokpiti tek kişilik. Çift motorlu,
Radarda düşük görünürlük.
Silah taşıyabilme kaabiliyeti var

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