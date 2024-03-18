Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon düşecek, 1 yıl sonra cari açık yarı yarıya azalacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Orta Vadeli Ekonomi Programı'nın (OVP) temelinin sağlam olduğunu belirterek, "Programımızın temeli siyasi istikrardır. OVP'yi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşturduk ve emin adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz, mali disiplini sağlayacağız, cari açık bu yılın ortasında bizim koyduğumuz hedeflerden çok daha iyi bir noktada olacak" dedi. Şimşek, şöyle konuştu:



Kredi politikasında kaynağın tüketime değil önce üretime gitmesini sağlayacağız. Bunun için ilave tedbirler alacağız. Programı sabırla kararlılıkla uygulayacağız. 12 ay sonra enflasyon yüzde 36'lara gerileyecek.



Enflasyonist yeni vergi olmayacak. KDV genel oranını artırmayacağız. Kurumlar vergisini, gelir vergisini artırmayacağız. Çok netiz bu konuda. İstisna, muafiyetleri gözden geçireceğiz. Bunlarda verimlilik ne durumda bakacağız. Haziran'dan bu yana bizimle ilgili en az 40 haberi yalanladık. Yalanlamaktan yorulduk masa başı uydurulan haberleri ama belli kesimler bu yalanları üretmekten yorulmadı. Seçim döneminde bunun dozu arttı. Belirsizlik yaratmaya çalışıyorlar.

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