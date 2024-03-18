Emir Ersoy ve Gökçe Bahadır çiftinin Boğaz manzaralı evinin kirası dudak uçuklattı

Gökçe Bahadır oyunculuğu kadar müzisyen eşi Emir Ersoy'la mutlu bir evlilik sürdürüyor. Geçtiğimiz dönemde ev aradıkları da konuşulan ünlü çift, nihayet muradına ermiş. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Bahadır ve Ersoy Etiler sırtlarında Boğaz manzaralı bir eve taşınmış. Bahadır'ın görür görmez hayran kaldığı evi ünlü çift, 270 bin TL'ye kiralamış.

Bu evde daha önce ise Galatasaray'ın eski yıldızı ünlü futbolcu Juan Mata, aylık 5 bin euro'ya oturuyormuş. Öte yandan Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çiftinin Bodrum'da tadilatı yeni biten villaları da dillerden düşmüyor. İçinde zeytin ve meyve ağaçları bulunan 1.5 dönümlük arazi üzerine kurulan ev 120 metrekare...

ULTRA LÜKS VİLLA!

Giyinme odalı ve banyolu bir yatak odası, bir misafir odası ve banyosu ile salonu bulunuyor. Çalıştıkları dönemlerde hafta sonları buraya gelen Bahadır ve Ersoy zeminden ısıtma yaptırmış. Dekorasyonda Bali tarzından ilham alarak bej ve toprak renkleri, hasırlar, sepetler ve küplerle zenginleştirmişler.