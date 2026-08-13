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Darp edilen CHP'li Yazgan hakkında taciz iddiası: Fezleke hazırlanacak

Edirne’de CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın da bulunduğu bir evde sabaha karşı yaşanan kavga, adli soruşturmaya dönüştü. Yazgan’ın darp edildiği olayın ardından üç kişi gözaltına alınırken, şüpheliler ifadelerinde kavganın, milletvekilinin ortamda bulunan bir kadına yönelik cinsel içerikli sözleri ve “birlikte olmak istediğine” ilişkin ifadeleri sonrasında çıktığını beyan etti. Olay anına ilişkin görüntüler soruşturma dosyasına girerken, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının Yazgan hakkındaki cinsel taciz iddiasıyla ilgili ayrıca tahkikat yaparak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere fezleke hazırlayacağı öğrenildi.

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Darp edilen CHP'li Yazgan hakkında taciz iddiası: Fezleke hazırlanacak

Olay, 13 Ağustos 2026 günü saat 03.15 sıralarında Edirne'de meydana geldi. Apartman sakinlerinin "kavga" ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk görüşmede CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, darp edildiğini, telefonunun alındığını ve darp edildiği sırada görüntüsünün çekildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

Yapılan aramada Yazgan'a ait cep telefonu buzdolabının altında bulunarak kendisine teslim edildi.

CHP’li vekilin evinde gece yarısı kavga! Taciz iddiası soruşturma dosyasına girdi.CHP’li vekilin evinde gece yarısı kavga! Taciz iddiası soruşturma dosyasına girdi.

"KADINLA BİRLİKTE OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ" İDDİASI

Olayla bağlantılı Nuh D., Begüm Ş. ve T.A. isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarına soruşturma kapsamında el konulurken, olayın nasıl başladığının ve tarafların eylemlerinin belirlenmesi amacıyla ifadeleri alınmaya başlandı.

Kolluk birimlerine yansıyan beyanlara göre şüpheliler, doğum günü kutlaması için gittikleri mekândan ayrıldıktan sonra T.A.'nın konum göndermesi üzerine bir evde bir araya geldiklerini, balkonda alkol alıp sohbet ettiklerini anlattı.

Şüpheliler, bu sırada Ahmet Baran Yazgan'ın yanında bulunan kişiye, ortamda bulunan T.A.'yı kastederek onunla cinsel ilişkiye girmek istediğini söylediğini ve diğer kişilerden evi terk etmelerini istediğini öne sürdü.

Bu sözlerin ardından tartışma çıktığını ve olayın kavgaya dönüştüğünü öne süren şüpheliler, yaşananların T.A. tarafından cep telefonuyla kayda alındığını belirtti.

Darp edilen CHP'li Yazgan hakkında taciz iddiası: Fezleke hazırlanacak-3

DARP GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

T.A.'nın görüntüleri kendi rızasıyla görevlilere izlettiği, görüntülerde Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın darp edildiğinin görüldüğü kaydedildi. Söz konusu görüntüler soruşturma dosyasına alınırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla dijital materyaller üzerindeki incelemenin sürdüğü bildirildi.

Ahmet Baran Yazgan'ın Emniyet Müdürlüğünde ifade vermek istemediğini beyan etmesi üzerine ifadesinin burada alınamadığı belirtildi. Yazgan'ın gün içerisinde Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye davet edilerek ifadesine başvurulmasının planlandığı kaydedildi.

Darp edilen CHP'li Yazgan hakkında taciz iddiası: Fezleke hazırlanacak-4

CİNSEL TACİZ İDDİASINA AYRI TAHKİKAT BAŞLATILDI

Olayın dikkat çeken diğer boyutunu ise CHP'li milletvekili hakkındaki cinsel taciz iddiaları oluşturdu.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının, şüpheli beyanlarında dile getirilen iddialarla ilgili ayrıca tahkikat yürüteceği ve milletvekili hakkındaki iddialara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere fezleke hazırlayacağı öğrenildi.

Yaralama olayıyla ilgili soruşturmanın ise şüpheli ifadeleri, telefon incelemeleri ve olay anına ilişkin görüntüler üzerinden çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

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