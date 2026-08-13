CANLI: Beşiktaş - Hradec Kralove Avrupa Ligi 3. eleme turu maçı
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 3. eleme turu rövanş maçında Hradec Kralove'yi ağırlıyor. Kartal, Çekya'da 1-0 yendiği rakibini Dolmabahçe'de de devirerek adını Play-off turuna yazdırmak amacında. Karşılaşmayı skor, dakika bilgisi ve önemli anlarıyla takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi Tüpraş Stadı'nda konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanan mücadelede siyah-beyazlılarda tek eksik cezalı Kassoum Ouattara. İlk maçı 1-0 kazanan Kartal'a galibiyet ve beraberlik tur için yetecek.
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Beşiktaş - Hradec Kralove maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Karşılaşma başladı
Mücadele, Hradec Kralove'nin santrasıyla başladı.
2' Beşiktaş gole çok yaklaştı
Beşiktaş maça hızlı başladı. Sağ kanatta topla buluşan Murillo'nun ortasında arka direkte boş kalan İlhan Fakılı vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.
4' Hradec Kralove etkili geldi
Hradec Kralove sağ kanattan tehlike yarattı. Horak'ın ortasında arka direkte iyi yükselen Sloncik kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin yanından auta gitti.
14' Murillo net şansı değerlendiremedi
Beşiktaş gole çok yaklaştı. Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta altıpas içinde boş kalan Murillo topa dokunamadı. Kaleci Zadrazil pozisyonu takip ederek meşin yuvarlağı kontrol etti.
20' Orkun uzaktan denedi
Beşiktaş, ceza sahasının sağ tarafından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Orkun Kökçü şutunu çekti ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
23' Djaló'dan kritik müdahale
Hradec Kralove ön alan baskısıyla topu kazandı. Darida'nın savunma arkasına gönderdiği pasta Mihalik topla buluştu. Rakibinden sıyrılan Mihalik şutunu çekmek istedi ancak Djaló son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
26' Orkun direğe takıldı
Beşiktaş öne geçmeye çok yaklaştı. Ön alan baskısında topu kazanan Cerny, pasını Orkun Kökçü'ye aktardı. Orkun'un sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
37' Nübel gole izin vermedi
Hradec Kralove bu kez Van Buren ile etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Sloncik'in pasında ceza sahasında topu kontrol eden Van Buren şutunu çekti. Kaleci Alexander Nübel başarılı bir kurtarışla gole izin vermedi.
40' GOL | Hradec Kralove 0-1 Beşiktaş
Beşiktaş, Cerny'nin golüyle deplasmanda öne geçti. Olaitan'ın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Çek futbolcu, ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı.
Cerny'nin düzgün şutunda top ağlarla buluştu ve Beşiktaş skoru 1-0'a getirdi.
45' İlk yarı sonucu | Beşiktaş - Hradec Kralove: 1-0
Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin golüyle ilk devreyi 1-0 önde kapattı.
DÜDÜK URS SCHNYDER'DE
Beşiktaş-Hradec Kralove rövanşında İsviçre Futbol Federasyonundan Urs Schnyder düdük çalıyor. Schnyder'in yardımcılıklarını aynı ülkeden ikiz kardeşler Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapıyor.
TEK EKSİK KASSOUM OUATTARA
Beşiktaş'ta kritik karşılaşma öncesinde tek eksik bulunuyor. İlk maçta ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Kassoum Ouattara, cezası nedeniyle Tüpraş Stadı'ndaki rövanşta forma giyemiyor.
3 RESMİ MAÇTA GOL YEMEDİ
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezonda oynadığı üç resmi karşılaşmada da kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlılar Midtjylland karşısındaki maçlarını 1-0 ve 2-0 kazanırken Hradec Kralove deplasmanından da 1-0'lık galibiyetle döndü. Takım savunmasının yanı sıra Tiago Djalo ve Emirhan Topçu'nun performansı ile Alexander Nübel'in kritik kurtarışları, Beşiktaş'ın sezon başındaki savunma başarısında önemli rol oynadı.
BEŞİKTAŞ'A BERABERLİK DE YETİYOR
İlk karşılaşmadan 1-0'lık avantajla dönen Beşiktaş, rövanşta alacağı her türlü galibiyet veya beraberlikte adını UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yazdıracak. Hradec Kralove'un tek farklı galibiyeti mücadeleyi uzatmaya taşıyacak. Çekya temsilcisinin iki veya daha farklı skorla kazanması halinde ise turu geçen taraf Hradec Kralove olacak.
TURU GEÇERSE RAKİP KAUNO ZALGIRIS
Beşiktaş'ın Hradec Kralove engelini aşması halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Kauno Zalgiris olacak. Litvanya temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e ilk maçta 5-0, rövanşta ise 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti ve Avrupa Ligi play-off turuna geçti.
Beşiktaş bu turu geçerse Kauno Zalgiris ile lig aşamasına kalmak için mücadele edecek.
ELENİRSE PANATHINAIKOS İLE OYNAYACAK
Beşiktaş'ın Hradec Kralove karşısında elenmesi halinde Avrupa macerası UEFA Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Siyah-beyazlıların bu senaryodaki rakibi Panathinaikos olacak. Yunanistan temsilcisi, Konferans Ligi 3. eleme turunda CSKA 1948 ile ilk maçta 1-1 berabere kaldı, rövanşı 2-1 kazanarak turu geçti.
KARTAL'IN HEDEFİ AVRUPA LİGİ
Beşiktaş, ilk maçtan getirdiği 1-0'lık avantajı Tüpraş Stadı'nda koruyarak UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselmek istiyor. Siyah-beyazlılar, sezonun ilk üç resmi maçındaki galibiyet ve gol yememe serisini Hradec Kralove karşısında da devam ettirmek amacında.