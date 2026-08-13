Beşiktaş, Hradec Kralove'yi elemesi takdirde Kauno Zalgiris ile karşılaşacak

BEŞİKTAŞ'A BERABERLİK DE YETİYOR

İlk karşılaşmadan 1-0'lık avantajla dönen Beşiktaş, rövanşta alacağı her türlü galibiyet veya beraberlikte adını UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yazdıracak. Hradec Kralove'un tek farklı galibiyeti mücadeleyi uzatmaya taşıyacak. Çekya temsilcisinin iki veya daha farklı skorla kazanması halinde ise turu geçen taraf Hradec Kralove olacak.

TURU GEÇERSE RAKİP KAUNO ZALGIRIS

Beşiktaş'ın Hradec Kralove engelini aşması halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Kauno Zalgiris olacak. Litvanya temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e ilk maçta 5-0, rövanşta ise 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti ve Avrupa Ligi play-off turuna geçti.

Beşiktaş bu turu geçerse Kauno Zalgiris ile lig aşamasına kalmak için mücadele edecek.