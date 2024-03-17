Hileli gıdaya geçit yok

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, alışveriş merkezlerinde kurulan yöresel ürün satış yerlerinde yaptıkları denetimler kapsamında başkentte, etiketsiz satılan 717 kilogram sucuk, 332 kilogram peynir ve 308 kilogram tereyağına el koydu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, Türkiye genelinde ramazan ayına yönelik denetimlerine hız verdi. Ülkenin her yerinde 7 bin 500 gıda kontrolü yapıldı, uygunsuz gıda satışına yönelik gerekli işlemler uygulandı. Etiketli satılan zeytinyağı ve tereyağlarından da numuneler alındı. Denetimlerin ardından ilgili işletmelere idari para cezası uygulandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan öncesinde yaptığı açıklamada denetimlerin sıklaştırılacağını ve fırsatçılara göz açtırılmayacağını ifade etmişti. Bakan İbrahim Yumaklı, vatandaşlara, uygunsuz gördükleri ürünleri "ALO 174 Gıda Hattı"na bildirmeleri çağrısında bulunmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN