‘Hayal kırıklığına uğradım’

Güzel şarkıcı Derya Uluğ önceki gün katıldığı bir programda "Sektöre girdiğinden beri ne öğrendin?" sorusuna; "İnsanlara hemen inanmamam gerektiğini öğrendim. Akıllıyım diye geçinirim, böyle her şeyi cin gibi anlarım derim ama karşımdakilerin samimiyetine inanıp, çok hayal kırıklığına uğradığım zamanlar oldu" cevabını verdi. "Hiç estetiğin var mı? Estetiğe bakışın nedir?" sorusuna ise cevabı netti: Estetiğe karşı değilim. Kimse birbirini bununla ilgili yargılamamalı. Karşı olduğum tek şey küçük yaşta yapılan estetikler çünkü sonra geri dönüşü olmayan şeylerle karşı karşıya kalınabiliyor."

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