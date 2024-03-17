Evinde fırtınalar estiriyor

Trabzonspor'un Papara Park'ta Fenerbahçe'ye karşı son maçlarda ciddi bir üstünlüğü bulunuyor. Bordo-Mavililer, Fenerbahçe'yi 6'sı Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere burada 7 kez ağırladı. Bu süreçte Fırtına, ligde 5 galibiyet alırken, tek mağlubiyetini 2020-2021 sezonunda 1-0'lık sonuçla yaşadı. 1 müsabakada ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor, iç sahadaki son iki maçında Fenerbahçe'yi 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yenerken takımın başında yine Teknik Direktör Abdullah Avcı vardı. İLKİ BAŞARABİLİR

Bu arada Trabzonspor, bu akşam Fenerbahçe'yi yenerse 1990-1991 sezonundan sonra bir ilke imza atacak ve aynı sezon içinde hem deplasmanda hem de evinde rakibini mağlup etmeyi başarmış olacak.

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