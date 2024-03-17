Dolmabahçe çağrısı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde katıldığı Nevruz mitinginde halka hitap eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları; Dolmabahçe mutabakatına dönülmesi çağrısı yaptı. "Kürt sorunun barışçıl ve demokratik yollarla çözülmesi Türkiye halklarının özgürlüğü ve demokrasisi açısından önemlidir. Bir kez daha diyoruz; Dolmabahçe Mutabakatı dönemine dönülmelidir. Kürt halkı ödediği bütün bedellere rağmen eğer barış için ısrarcı ise bunun nedeni barışa olan inancıdır. Gelin Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözmek için diyalog başlatalım ve bu konuda görüşmeler başlasın" ifadesini kullandı.

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