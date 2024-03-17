Dalt’onlar’ yaptı!

Lüks yaşamlarıyla dikkatleri çeken Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çiftin yaşadığı soruşturma büyük ses getirmişti. Engin ve Dilan Polat çifti hakkında, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat dahil 8 şüpheli için 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, silahlı saldırının failinin, elebaşılığını Barış Boyun, Beratcan Gökdemir ve Batın Can Gökdemir'in yaptığı Daltonlar Çetesi olduğu belirtildi. Dilan polat iddiaların tümünü reddetti.

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