Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete yeni aşka yelken açtı!

2015 yılında nikah masasına oturduğu ve bu evlilikten Okan Ali isimli çocukları da bulunan Bülent Şakrak ile 15 dakika süren duruşmada tek celsede boşanan Ceyda Düvenci, yeni bir aşka yelken açtı. Son zamanlarda verdiği kilolarla sık sık adından söz ettiren Ceyda Düvenci, bir süredir radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşıyor. Güçlü Mete ise, 2003 yılında evlendiği Ebru Cündübeyoğlu ile 2022 yılında boşanmıştı. Ebru Cündübeyoğlu ve Güçlü Mete'nin bu evlilikten Duru isminde bir kız çocukları var. 46 yaşındaki Ceyda Düvenci, kendinden 5 yaş büyük Güçlü Mete ile basın mensuplarına görüntü vermemek için buluşma yerlerini gözlerden uzak olan mekanları tercim ediyorlar.

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