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Aşırı terleme deyip geçmeyin

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Mart 2024 Güncelleme 17 Mart 2024, 06:58
Aşırı terleme deyip geçmeyin

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Toplumda sık karşılaşılan terleme problemi, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serdar Özkan, tıptaki ismi Hiperhidrozis olan bu durumun, normalinden daha fazla ter salgılanması anlamına geldiğini belirtiyor. "Bu duruma en sık neden olan hastalıklar veya durumlar; guatr, şeker hastalığı, kan şekeri düzensizliği, menopoz, kalp ve solunum yetmezliği, şişmanlıktır. Genel hiperhidrozisin tedavisi altta yatan hastalığın ya da durumun tedavisi ile gerçekleşir. Tedavide bunun dışında bir yöntem uygun değildir" diyor. Bölgesel aşırı terlemenin sıklıkla 20 yaş öncesinde ortaya çıktığını belirten Dr. Özkan, şöyle devam ediyor: Aşırı terleme rahatsızlığı olan bireyler sosyalleşmekte, diğer insanlarla sağlıklı iletişim kurmakta zorlanabilmekte zorlanır. Günümüzde terlemeyi durduracak operasyonlar yapılır.

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