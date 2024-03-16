Yarı zamanlı iş, ayda en az 18.426 TL

SSK'lı annelere doğum izinleri sonrası yarı zamanlı çalışma imkanı sunuluyor. Bu süre birinci çocukta 60, ikincide 120 ve üçüncüde 180 gün olurken, çoğul doğumlarda 30 gün artıyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ

Bu imkandan yararlanan anneye işveren yarım maaş öderken, İŞKUR tarafından da yarım çalışma ödeneği veriliyor. Yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, kişinin çalıştığı işte aldığı ücret ne olursa olsun, günlük asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor. İŞKUR, brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışılan her ay için 15 günlük ödeme yapıyor. Yani ilk doğumda 30, ikincide 60, üçüncüde 90 gün olarak ödeme yapılıyor. Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.

İŞKUR, yarı zamanlı çalışan tüm annelere ödeme damga vergisi kesilmiş olarak aylık 9 bin 925 lira 34 kuruş ödüyor. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin de vereceği tutar aylık 8 bin 501 lira 6 kuruş oluyor. Böylece yarım zamanlı çalışan annenin eline aylık en az 18 bin 426 lira 40 kuruş geçiyor. İlk çocuğunu dünyaya getirip 2 ay yarım çalışma yapan anne devletten damga vergisi kesilmiş olarak toplam 19 bin 850 lira 68 kuruş alıyor.

Böylece ilk doğumda yarım gün çalışan asgari ücretli anne 2 ayda toplam 36 bin 852 lira 80 kuruş alabiliyor. İkinci çocuğunu dünyaya getiren anne ise 120 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. İŞKUR, ikinci çocuğu olan anneye yarım çalışma döneminde maaşı ne olursa olsun 4 ayda toplam 39 bin 701 lira 36 kuruş ödeme yapıyor. Bu anne işverenden de yarım maaş alıyor. Eğer anne asgari ücretliyse yarım çalışılan 4 ayda işverenin ödeyeceği para 34 bin 4 lira 24 kuruş oluyor. İkinci çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli anne, 4 aylık süreçte toplam 73 bin 705 lira alıyor.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE

Üçüncü çocuğunu dünyaya getirenlerin ise 180 gün süreyle yarım çalışma imkanı bulunuyor. İŞKUR, üçüncü doğumda anneye yarım çalışma döneminde toplam 59 bin 552 lira veriyor. Asgari ücretli annenin yarım çalışmada işverenden alacağı toplam para 51 bin 6 lira oluyor. Annenin eline bu süreçte toplam 110 bin 558 lira 4 kuruşa ulaşıyor.



ANNELER NASIL YARARLANIYOR?

Yarım çalışmayı isteyen anneler yapabiliyor. Doğum iznini bitiren kadın işçiler ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiler bu imkanı kullanabiliyor. Yarım çalışma yapabilmek için işçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması, analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine başvuruda bulunulması gerekiyor.



İŞKUR NE ÖDEYECEK?

Tüm anneler için

Aylık ödeme: 9.925,34 TL

Birinci doğum (2 ayda): 19.850,68 TL

İkinci doğum (4 ayda): 39.701,36 TL

Üçüncü doğum (6 ayda): 59.552,04 TL

NOT: Çalışan iş yerinden de yarım çalışma boyunca her ay maaşının yarısını alıyor

İŞVEREN NE VERECEK?

Asgari ücretli için

Aylık ödeme: 8.501,06 TL

Birinci doğum (2 ayda): 17.002,12 TL

İkinci doğum (4 ayda): 34.004,24 TL

Üçüncü doğum (6 ayda): 51.006,36 TL

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