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Ticaret Bakanlığı uyardı: Erken rezervasyonla paket tur alacaklar dikkat!

Ticaret Bakanlığı, erken rezervasyonla paket tur alacakları uyardı: 30 gün öncesine kadar fesih yapılırsa kesintisiz iade imkanı var. Vaatler tutulmazsa indirim talep edilebileceği gibi, tur yapılmazsa tazminat istenebilir...

Barış Şimşek Barış Şimşek takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Mart 2024 Güncelleme 16 Mart 2024, 07:00
Ticaret Bakanlığı uyardı: Erken rezervasyonla paket tur alacaklar dikkat!

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Bu yıl Ramazan Bayramı'nın hem seçimlerin ertesine hem de hafta içine denk gelmesi, özellikle kamuda tatilin 9 güne çıkarılacağı beklentisini oluşturdu. Vatandaşlar tatil planları yapmaya başlarken, Ticaret Bakanlığı da erken rezervasyonla paket tur satın alacak vatandaşlara haklarını hatırlattı:

PAKET TUR SÖZLEŞMESİ NEDİR?
Ulaştırma, konaklama ve başka turizm hizmetlerinden en az 2'sinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satıldığı veya satımının vadedildiği ve hizmetin 24 saatten uzun bir süreyi kapsadığı sözleşmelerdir.

PAKET TUR BAŞLAMADAN İPTAL EDİLİRSE NE OLUR?
Tüketiciden kaynaklanmayan nedenlerle paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi veya turun başlamadan önce iptal edilmesi hallerinde bu değişiklik veya paket tur düzenleyicisi tarafından sunulan alternatif bir tur kabul edebileceği gibi, sözleşmeden dönme hakkı da kullanılabilir. Sözleşmeden dönüldüğü takdirde ödenen tüm bedelin herhangi bir kesinti yapılmaksızın en geç 14 gün içerisinde iade edilmesi zorunluğu bulunuyor.

ŞİRKET, YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYMAZSA NE YAPILABİLİR?
Tüketicinin paket tur sürecinde ortaya çıkan her türlü eksiklik nedeniyle bedel indirilmesini talep etme hakkı bulunuyor. Ayrıca, paket tur düzenleyicisinin, tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya getiremeyeceği tespit edildiğinde sözleşmeden dönülebilir. Bu halde şirketin ücret talep etme hakkı sona erer.

SÖZLEŞMEDE YAZILI OLAN FİYAT DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?
Paket tur fiyatı; döviz kuru veya yakıt fiyatlarında olağandışı değişiklikler yaşanması ya da liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç gibi yasal yükümlülüklerde değişiklik olması hallerinde değiştirilebilir. Artış sözleşme bedelinin yüzde 5'ini geçemez.

TÜKETİCİNİN PAKET TURA ŞİRKETİN KUSURU NEDENİYLE KATILAMADIĞI DURUMDA TAZMİNAT HAKKI VAR MIDIR?
Paket tur düzenleyicisi sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumludur. Tüketici boşa harcanan tatil zamanı için uygun bir tazminat talep edebilir. Bunun için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir.

PAKET TUR SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR Mİ?
Tüketicinin paket tur sözleşmesini 30 gün öncesine kadar feshetme hakkı bulunuyor. Bu durumda tur bedeli kesintisiz vatandaşa iade edilir. Fesih bildirimi paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapılıyorsa paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilir.

TAKLİT SİTELERE DİKKAT EDİN
Dolandırıcılar; sosyal medya ağları, otel ve seyahat acenteleri sitelerini kopyalama, promosyon veya internete özel kampanya mailleri gönderme, çekiliş mesajları yollama ve telefon yolu ile ulaşıp sahte paket turları satarak vatandaşı mağdur edebiliyor. Bu sebeple seyahat acentesi üzerinden tatil paketi hizmeti almayı planlayan vatandaşların otel işletmesini arayarak, acente ile çalışıp çalışmadıklarını teyit etmesi dolandırılmalarını önleyebilir.

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