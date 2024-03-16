Puanı Güven Yalçın getirdi

Süper Lig'de Fatih Karagümrük sahasında konuk ettiği Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. 43'te gelişen konuk takım atağında topla ceza sahası içine kat eden Alassane Ndao sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

85'inci dakikada Fatih Karagümrük'ün beraberlik golü geldi. Ceza sahası dışı sol çaprazındaki Mendes'in yerden ceza sahası içerisine gönderdiği topa arka direkte dokunan Güven Yalçın meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu ve takımına 1 puanı getirdi. Bu sonuçla Karagümrük 30, Konyaspor da 33 puana yükseldi.