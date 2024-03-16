Öldüğüyle kaldı

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halinde olan motokurye Anıl Abdullah Gül (27), Yıldız Parkı'na dönen Tunca Ç.'nin aracını fark etti. Frene basmasına rağmen önce otomobile çarptı, ardından karşı yönden gelen özel halk otobüsünün altına girdi.

İtfaiyenin 1.5 saat süren çalışmasının ardından otobüsün altından çıkarılan motokurye, hayatını kaybetti. Polis, hem ölen kuryeyi hem de araç sürücüsünü kazada kusurlu olarak tespit etti.

Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen Tunca Ç. serbest kaldı. Gül'ün kuzeni, karara isyan etti: Gerçekten bizim istediğimiz adalet yerini bulsun o araç nizami bir dönüş yapmış mıydı elbette bu bir kaza ama bir can bedeli de bu kadar kolay olmamalı.