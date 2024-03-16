Katil Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur’un ifadesi ortaya çıktı!

Türkiye, 17 yaşında otomobiliyle katlettiği Oğuz Murat Aci'nin davasına kilitlendi. Annesiyle önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un kahkaha atan fotoğrafı herkesi isyan ettirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur, "şüpheli" sıfatıyla "suçluyu kayırma" suçundan ifadesi alınmak üzere savcılığa ifade verdi.

'EYLEM TELEFONU AÇMADI'

Bülent Cihantimur'un ifadesi hiç inandırıcı bulunmadı: Kazadan 1.5 saat sonra Eylem Tok beni aradı. Taksiyle Eylem ve Timur'un yaşadıkları eve gittim. Oğlum üst kattaydı, şoktaydı. Eylem de evde dolaşarak telefon görüşmeleri yapıyordu. Oğlumu alıp orada bulunan elektrikli aracı kendim kullanarak, kliniğe gitmek için yola çıktım.

Bu sırada şirketimiz çalışanlarından Ayşe Ceren Saltoğlu'nu bahçede gördüm. Eylem de Ayşe'nin aracına bindi ve arkamızdan gelmeye başladılar. Aracın şarjı bitti. Eylem'in içinde olduğu araç yanımızda durdu. Timur'u o araca geçirdik ve Eylem'e 'Siz kliniğe geçin hemen arkanızdan geleceğim' dedim. Şoförümüz Adem'le kliniğe gittik. Kimse yoktu. Eylem'in Timur'u yurt dışına götürme planından, kazanın büyüklüğünden ve ölüm olayının yaşandığından bu sırada haberim oldu. Eylem'i defalarca kez aramama rağmen telefonlarını açmadı ve en son telefonunu kapattı.