Hazine tahviline 5 kat talep

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tarihin en yüksek tutarlı euro cinsi tahvil ihracında talep rekoru kırıldı. Euro cinsinden 2030 vadeli tahvilde ihraç tutarı 2 milyar euro oldu. Bu meblağ Bakanlık hesaplarına 21 Mart'ta girecek. 21 Mayıs 2030 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5.875, getiri oranı yüzde 6.125 oldu.

300 YATIRIMCI SIRAYA GİRDİ

İhraca yaklaşık 300 yatırımcı, ihraç tutarının 5 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 42'si Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 21'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 15'i ABD, yüzde 13'ü Orta Doğu, yüzde 5'i Türkiye ve yüzde 4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Söz konusu ihraçla birlikte bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 5.2 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.



GÜVENİN GÖSTERGESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye tarihindeki euro cinsinden en yüksek tutarlı tahvil ihracını başarıyla tamamladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "3 yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk euro tahvilimizin 'spread'i 2017'den beri en düşük seviyede gerçekleşti. Bu başarılı ihraç, uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin göstergesidir."



VERGİ ARTIŞI YOK

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada gündem olan 'Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak' iddialarının doğru olmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Bakan Şimşek'in kura müdahale edileceğini veya ÖTV ve KDV'de artış olacağını söylediği iddiası gerçek değildir" denildi.