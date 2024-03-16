Fenerbahçe’nin Ganalı yıldızı Alexander Djiku’ya 4 talip var!

Fenerbahçe'nin savunmasının en önemli isimlerinden birisi olan Ganalı stoper Alexander Djiku için önemli gelişmeler yaşanıyor. Gösterdiği performans ve istikrarlı yapısı ile Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken Djiku'ya 4 kulüp birden talip oldu. Djiku ile Lyon, Real Betis, Napoli ve Lazio'nun ilgilendiği bildirildi. Fenerbahçe ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Djiku'nun piyasa değeri 10 milyon Euro civarında gösteriliyor.

FİYAT DAHA DA YÜKSELEBİLİR

Ancak Ganalı stoper ile ilgilenen takım sayası arttıkça ve rekabet de kızıştıkça bu rakamın daha yukarılara çıkması yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. Fenerbahçe'nin Djiku'nun takımda kalmasını istiyor. Kanarya'nın sadece teklif edilen rakamların cazip bir hale gelmesi durumunda oyuncunun satışına onay verilebileceği belirtiliyor. Djiku bu sezon 28 maçta Fenerbahçe formasını giydi. 29 yaşındaki oyuncunun 1 golü, 2 asisti bulunuyor.