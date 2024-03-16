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Düğün telaşı

Evleneceklerini söyleyen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz’in yavaş yavaş düğün detayları de ortaya çıkıyor. İddiaya göre çift, Haziran’da nikah masasına oturacak.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Mart 2024 Güncelleme 16 Mart 2024, 07:00
Düğün telaşı

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yaklaşık 1.5 yıldır doludizgin bir ilişki yaşıyor. Aşklarını her defasında gözler önüne seren tatil yapmayı seven çift, İngiltere ve Yunanistan seyahatlerinin ardından şimdi de Dubai'ye gitti. Sosyal medyadan Dubai'den renkli paylaşımlar yapan Deniz ve Yıldırım, safari de yaptı deveye de bindi. Önceki gün tatilden dönen ikilinin evlilik hazırlıklarına da yavaş yavaş başladığı öne sürüldü. Geçtiğimiz dönemde evleneceklerini müjdeleyen çiftin nikah tarihi de hemen hemen belli oldu.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Şu sıralar bir dizide rol alan Pınar Deniz'in projesi Haziran ayında final yapacak. Çift, dizinin final yapmasının hemen ardından ise dünyaevine girecek. İddialara göre düğün İstanbul'da lüks bir otelde olacak. Yaklaşık 3 ay sonra nikah masasına oturacak çift, şimdiden hazırlıklara da başladı.

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