Boşanmıyoruz

Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlendikten sonra isminin yanına gelen Ökten soyadını resmi işlemlerde yaşadığı sorunlar nedeniyle mahkeme kararıyla kaldırttı. Soyadını sildirmesi üzerine boşanma iddialarıyla gündeme gelen Sayan, sunuculuğunu yaptığı programda isyan etti.

"AŞKIMIZI HERKES GÖRÜYOR"

Çıkan boşanma iddiasını yalanlayan Sayan, "Yanlış anlaşıldı, hatta 'boşanıyorlar' ve benim evi terk ettiğim bile yazıldı. Yapmayın böyle şeyler. Bizim aramızda hiçbir şey yok. Daha biz 2,5 yıldır beraberiz. 2'nci yılımızı kutlayacağız. Daha birbirimize 'öte git' demedik. Ayrıca aşkımızı herkes görüyor. Bu aşktan ne istiyorlar? Yapmayın ya böyle şeyler" sert konuştu.