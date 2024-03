Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, gösterdiği performansla A Milli Takım kadrosuna seçildi

A Milli Futbol Takımı'nın, 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu. Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer; ilk kez A Milli Takım kadrosunda yer aldı.



İŞTE MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU

KALECİ

Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)



SAVUNMA

Mert Müldür (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkaçar (Valencia), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)



O.SAHA

Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Dortmund)



FORVET

Cengiz Ünder (F.Bahçe), İrfan Can Kahveci (F.Bahçe), Yunus Akgün (Leicester), Barış Alper (G.Saray), K.Aktürkoğlu (G.Saray), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Abdülkadir Ömür (Hull City), Arda Güler (R.Madrid), Can Uzun (Nürnberg), Enes Ünal (Bournemouth), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Yazıcı (Lille)

