Alerji aileden miras

Alerji, normalde zararsız maddelere karşı bağışıklık sisteminin verdiği tepkiye deniyor. Kimi durumlarda yaşamı tehdit ediyor. Biyokimya Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Var, "Özellikle annedeki alerjik durum belirleyici bir rol oynar. Anne ve babası sağlıklı çocuklarda alerji görülme riski %15-25 arasında iken, her iki ebeveyni de alerjik hastalığa sahip olan çocuklarda alerji gelişme riski %50-80 düzeylerine kadar artar. Alerji testiyle tanı koymak mümkün. Kişiye uygun tedavi yöntemi belirlenmeli" diyor.

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