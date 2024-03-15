Ziyech’ten Ajax’a yeşil ışık

Galatasaray'ın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Hakim Ziyech, bu sezon performansıyla beklentilerin altında kaldı. Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlanan ve 14 maçta sadece 4 gol, 2 asist katkısı sunabilen Faslı yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde.

Ziyech'in eski kulübü Ajax'a dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Bonservisi Chelsea'de olan Ziyech, Galatasaray'da 3.5 milyon Euro sezonluk ücret kazanıyor. Ziyech, eski takımı Ajax'ta ise 165 maçta 49 gol atarken, 81 asist yapmıştı.