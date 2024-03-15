Mutluluk saçtı!

Yaklaşık bir yıldır Hakan Sabancı ile büyük aşk yaşayan Hande Erçel, önceki gün Etiler'de bir binadan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Erçel, "Geçtiğimiz günlerde bir davet üzerine Hindistan'a gittim. Beni güzel karşıladılar ve çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'ne kaydını da yaptıran Erçel, "Okula başlamam da beni çok mutlu etti ve heyecanlandırdı" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

HER ŞEY YOLUNDA...

Aşk hayatından da bahseden Erçel, "Hakan'la da ilişkimiz çok iyi gidiyor. Onla birlikte olmak ve birçok şeyi onla birlikte planlamak da beni mutlu ediyor" diyerek her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Sevgilisi ile sık sık yurt dışı tatiline çıkan Erçel, İstanbul'da olduğu süre içinde de vaktinin büyük zamanını sevgilisine ayırıyor. Hafta içi sevgilisinin evinde kalan oyuncu, hafta sonlarını da kendi evinde geçiriyor.