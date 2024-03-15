Konut satışları Şubat’ta hızlı arttı

Türkiye genelinde Şubat'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.3 artışla 93 bin 902 konut satıldı. Konut satışlarındaki bu artış Mayıs 2022'den bu yana en hızlı artış olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Şubat'ta yüzde 21.8 artarak 28 bin 594 olarak gerçekleşti. Şubat'ta yabancılara ise bin 846 konut satıldı. En çok konut satışı 395 adetle Rusya vatandaşlarına yapıldı. Konut satışları ABD basınının da gündemine geldi. ABD'lilerin Türkiye'de Şubat'ta 43 konut aldığına, 40'ının İstanbul'da olduğuna dikkat çekildi.