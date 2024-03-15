PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe Union SG.'ye kaybetse de Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Belçika’da rakibini 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, dün gece 68’de Rasmussen’in golüne engel olamasa da istediğini aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Mart 2024 Güncelleme 15 Mart 2024, 07:00
Fenerbahçe Union SG.’ye kaybetse de Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükseldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Union SG.'ya evinde 1-0 yenilmesine rağmen çeyrek finale yükseldi. Henüz 3. dakikada İrfan Can Kahveci, Szymanski ile yaptığı verkaçla altıpasta topla buluştu.

Bekletmeden şutunda kaleye giden topa ayak sokan savunma topu kornere gönderdi. 32'de Eckert kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda başarılı olamadı.

53'te Lapoussin'in kullandığı kornerde Machida'nın kafa vuruşu savunmaya da çarptıktan sonra az farkla dışarı çıktı. 68'de Lapoussin'in ortasında Rasmussen iyi yükselerek kafayla topu ağlara yolladı: 0-1. 76'da Eckert'in kafa vuruşunu Djiku çizgiden çıkardı. Fenerbahçe, ilk maçta 3-0 yendiği rakibine evinde kaybetse de son 8'e kaldı.

GALİBİYET SERİSİ BİTTİ
F.Bahçe'nin Avrupa kupalarındaki 12 maçlık iç saha yenilmezlik serisi Union SG. karşısındaki 1-0'lık yenilgiyle sona erdi.

MERT HAKAN SAKATLANDI
Union SG. maçının 75. dakikasında Ryan Kent'in yerine oyuna giren Mert Hakan Yandaş, 89. dakikada sakatlanarak oyun dışında kaldı.

MAÇ SONU DİKKAT ÇEKEN ANONS
Maç sonunda yapılan anons dikkat çekti. Fenerbahçe- Union SG maçı sonunda yapılan anonsta "Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde. Yolunuz açık olsun" ifadeleri yer aldı.

RAKİBİ BELLİ OLUYOR
F.Bahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı finaldeki muhtemel rakipleri bugün belli oluyor. Şampiyonlar Ligi kurası 14.00'te Avrupa Ligi kurası 15.00'te Konferans Ligi'nde kura çekimi ise saat 16.00'da yapılacak. Kura çekimi TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.

İLK MAÇ 11 NİSAN'DA
Konferans Ligi'nde ilk maçlar 11 Nisan'da oynanacak. Çeyrek final rövanş maçları ise 18 Nisan'da oynanacak ve yarı finale kalan takımlar belli olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kirli çamaşırlar ortaya döküldü: Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasının bilirkişi raporuna ulaşıldı!
Emekliye özel kart: Milyonlara 3 alanda destek verilecek? Kimler yararlanacak? Ne zaman başlayacak?
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı’nda önemli açıklamalar
Oruç ömre bedel! Bütün hastalıkların panzehiri: İşte vücudumuzda yarattığı olumlu etkiler...
Türkiye - Irak güvenlik görüşmeleri sonuç bildirisi yayınlandı! 7 madde tek hedef: Terör örgütü PKK bitecek! Bağdat yönetimi yasaklı örgütler listesine aldı
2024 Gaziantep Aile Yılı
Fenerbahçe, Union Saint Gilloise’yi eledi çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte Konferans Ligi’nde eşleşebileceğimiz takımlar
Böyle şansı s*** | Canavar anne Eylem Tok ile Timur Cihantimur’un kaza sonrasındaki küfürlü videosu ortaya çıktı!
ÖZEL HABER | İsmail Kartal açıkladı! O isimler Trabzon’da olacak mı?
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum son anket sonuçlarını açıkladı | CHP’li Ekrem’e ’hatırlamıyorum’ göndermesi
CHP’li Ekrem İmamoğlu tekrar sınıfta kaldı! Yalan vaatleri soruldu yine hatırlayamadı: Nerden aldınız bilmiyorum
Hamas’a terör örgütü diyen CHP’li Özgür Özel’den terör örgütü demedim yalanı: Diyor muyum demiyor muyum ben bilirim
Kanarya çeyrek finalde! Fenerbahçe 0-1 Union Saint Gilloise MAÇ SONUCU - ÖZET
Başkan Erdoğan’dan Ağrı Mitinginde önemli açıklamalar | İstanbul’da CHP-DEM pazarlığı: Sırtını örgüte dayayan siyasiler kirli pazarlık peşinde
SON DAKİKA