Fenerbahçe Union SG.’ye kaybetse de Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Union SG.'ya evinde 1-0 yenilmesine rağmen çeyrek finale yükseldi. Henüz 3. dakikada İrfan Can Kahveci, Szymanski ile yaptığı verkaçla altıpasta topla buluştu.

Bekletmeden şutunda kaleye giden topa ayak sokan savunma topu kornere gönderdi. 32'de Eckert kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda başarılı olamadı.

53'te Lapoussin'in kullandığı kornerde Machida'nın kafa vuruşu savunmaya da çarptıktan sonra az farkla dışarı çıktı. 68'de Lapoussin'in ortasında Rasmussen iyi yükselerek kafayla topu ağlara yolladı: 0-1. 76'da Eckert'in kafa vuruşunu Djiku çizgiden çıkardı. Fenerbahçe, ilk maçta 3-0 yendiği rakibine evinde kaybetse de son 8'e kaldı.

GALİBİYET SERİSİ BİTTİ

F.Bahçe'nin Avrupa kupalarındaki 12 maçlık iç saha yenilmezlik serisi Union SG. karşısındaki 1-0'lık yenilgiyle sona erdi.



MERT HAKAN SAKATLANDI

Union SG. maçının 75. dakikasında Ryan Kent'in yerine oyuna giren Mert Hakan Yandaş, 89. dakikada sakatlanarak oyun dışında kaldı.



MAÇ SONU DİKKAT ÇEKEN ANONS

Maç sonunda yapılan anons dikkat çekti. Fenerbahçe- Union SG maçı sonunda yapılan anonsta "Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde. Yolunuz açık olsun" ifadeleri yer aldı.



RAKİBİ BELLİ OLUYOR

F.Bahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı finaldeki muhtemel rakipleri bugün belli oluyor. Şampiyonlar Ligi kurası 14.00'te Avrupa Ligi kurası 15.00'te Konferans Ligi'nde kura çekimi ise saat 16.00'da yapılacak. Kura çekimi TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.



İLK MAÇ 11 NİSAN'DA

Konferans Ligi'nde ilk maçlar 11 Nisan'da oynanacak. Çeyrek final rövanş maçları ise 18 Nisan'da oynanacak ve yarı finale kalan takımlar belli olacak.