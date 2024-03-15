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Başkan Erdoğan Ağrı'daki mitingde coşkulu kalabalığa seslendi! Muhalefete sert çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP ve DEM Parti arasında kurulan ittifaka sert tepki gösterdi. “Gizli ittifaklar kuruyorlar, sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyorlar” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Mart 2024 Güncelleme 15 Mart 2024, 07:00
Başkan Erdoğan Ağrı’daki mitingde coşkulu kalabalığa seslendi! Muhalefete sert çıktı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da miting yaptı. Muhalefete sert çıktı:
Dün silahla yaptıklarını bugün gizli ittifaklar kurarak gerçekleştirmenin gayreti içindeler. Bu uğurda baskıların sembolü olan CHP'ye bile yedek tekerlek yapacak duruma düştüler. Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler de İstanbul'da ve diğer yerlerde kirli pazarlıklarla kendilerini kurtarmanın peşindeler.

Ağrı'yla bizim aramızda kalpten kalbe giden bir yol vardır. Biz hayatımızı, milli iradenin üstünlüğünü savunmaya adadık. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla gözümüzü geleceğe diktik. Her safhasını milletimizle birlikte verdiğimiz bu mücadelenin en yakın şahitlerinden biri Ağrı'dır.

CHP'li belediye başkan adaylarının buram buram ırkçılık, ayrımcılık kokan tüm söylemlerine seslerini çıkarmayanlar mı sizin hakkınızı savunacak?
Bunların Ağrı, Van Diyarbakır umurlarında değil. Bunlar için İstanbul, Brüksel, Berlin, Londra Washington- 'daki ağababalarından aldığı emirler önemli. Bunların hepsini bir araya toplayın, sonra çarpın, bölün, çıkartın, ne yaparsanız yapın geriye kalacak olan hep sıfır olur. Sıfır sonuçlu siyasetin de ne ülkeye ne millete faydası dokunur.

SAĞLIKTA ELİMİZE KİMSE SU DÖKEMEZ
Başkan Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'na katıldı. Türkiye'nin sağlıkta son 20 yılda gerçekleştirdiği devrime dikkat çeken Erdoğan, "Sağlık altyapısında dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke yok. Öyle bir seviyeye ulaştık ki Avrupa'dan ABD'ye onlarca ülkeden insanlar şifalarını Türkiye'de arıyor" dedi.

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