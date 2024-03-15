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Avrupa’dan çağrı var

Dijital Avrupa Programı kapsamında 22 yeni hibe çağrısı açıldı. 176.5 milyon euro hibe destek içeren çağrılara Türkiye’den de katılım olabilecek...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Mart 2024 Güncelleme 15 Mart 2024, 07:00
Avrupa’dan çağrı var

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Dijital Avrupa Programı kapsamında 'Bulut, Veri ve Yapay Zeka', 'İleri Dijital Beceriler' ve 'Teknolojilerin En İyi Şekilde Kullanımının Hızlandırılması' başlıkları altında açılan 22 yeni hibe çağrısına başvurular başladı.

Toplam bütçesi 176.5 milyon euro olan yeni açılan çağrılar için başvurular 29 Mayıs'ta sona erecek. Dijital teknoloji ve altyapılarda AB'nin dışa bağımlılığını azaltmanın ve stratejik özerkliğini sağlamanın, birlik içindeki dijital bölünmenin azaltılmasına destek olmanın hedeflendiği program kapsamında açılan 22 hibe çağrısına ve detaylarına "ddo.link/dap-mart2024" adresinden ulaşılabiliyor

Türkiye'den paydaşlar, açılan hibe programlarına gerek koordinatör gerekse ortak şeklinde katılımda bulunabiliyor. Bu süreçte Dijital Avrupa Programı'nın ulusal yürütücüleri olan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, paydaşların çağrılar hakkında bilgilendirilmesi, uygun çağrılara uygun kurumların yönlendirilmesi ve uluslararası konsorsiyumların oluşturulması gibi programa ilişkin birçok konuda destek sunuyor. Dijital Avrupa Programı ve açılan çağrılara yönelik detaylı bilgi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin internet sitesinden alınabilecek.

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