Afra tafra

Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir'in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte ojeli parmağıyla görüntülenmesi çok konuşulmuştu. İddiaya göre Demir'in ojesini sevgilisi Afra Saraçoğlu, kendi elleriyle silerek bir daha sürmemek üzere yasak koydu. Hatta ikisi arasında şöyle bir diyalog yaşandığı konuşulmuştu; Mert Ramazan Demir, 'Ojeyi çıkardım' diyerek şaka yapmış ve sonra ojeli parmağını Afra Saraçoğlu'na gösterince, sevgilisi de kendi elleri ile o ojeyi silerek Mert'e ömür boyu oje yasağı koymuş ve bir daha sürersen gözüme gözükme demiş.

CEVAPSIZ SORULAR!

Öte yandan Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz gün sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun evinden çıkarken görüntülendi. Aceleci tavırlarıyla dikkat çeken Mert Ramazan Demir, gazetecilerin "Sevgiliniz Afra Saraçoğlu, mavi oje sürdüğünüz için sizi terslemiş... Bu doğru mu?" sorusunu cevap vermedi. Soruları her azman olduğu gibi yanıtsız bırakan yakışıklı oyuncu, koşar adım arabasına binerek evin önünden uzaklaştı.