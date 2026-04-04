Ankara'da özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü!

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde özel halk otobüsünün üst geçide çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti 4'ü ağır 14 kişi yaralandı. Otobüsün sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Ankara-Kızılcahamam seferini yapan özel halk otobüsü yoldan çıkarak yaya üst geçidinin ayağına çarptı, 5 kişi öldü 14 kişi yaralandı.
  • Özel halk otobüsünün sahibi İ.Ç., şoförün gerekli yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne göndermediği ve uygunluk raporu almadığı gerekçesiyle tutuklandı.
  • Kazada hayatını kaybeden Yağmur Güzel Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, Mehmet Sucu, kızı Safiye Simge Sucu ve Hamiyet Bilge Uslu Kızılcahamam'da toprağa verildi.
  • Ölen Safiye Simge Sucu ve Hamiyet Bilge Uslu'nun Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavına girmek için Ankara'ya geldiği belirtildi.
  • Kazada hayatını kaybeden minibüs şoförü 2 çocuk babası Efe Erdem, Kızılcahamam'da toprağa verildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde özel halk otobüsünün üst geçidin ayağına çarptığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-İstanbul Yolu Saray mevkiinde meydana geldi. Ankara-Kızılcahamam seferini gerçekleştiren özel halk otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, yaya üst geçidinin ayağına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde özel halk otobüsünün üst geçidin ayağına çarptı

5 ÖLÜ 14 YARALI
İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, hurda yığını haline gelen otobüsten çıkarılıp, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cesedi de ekiplerin incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

OTOBÜSÜN SAHİBİ TUTUKLANDI

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan özel halk otobüsünün sahibi tutuklandı.

Özel halk otobüsü şoförünün işe alınırken gerekli yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne göndermediği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden işe başlaması konusunda uygunluk raporunun alınması gerekirken, araç sahibi İ.Ç'nin bu belgeleri temin ederek belediye ekiplerine sunmadığı, araç sahibi İ.Ç.'nin bu nedenle gözaltına alındığı açıklandı.

KAZADA ÖLEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden 5 kişi, toprağa verildi.

Kazada ölen 1 çocuk annesi Yağmur Güzel de dün akşam memleketi Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünde toprağa verildi.

SINAV İÇİN ANKARA'YA GELİYORLARMIŞ

Mehmet Sucu ve kızı Safiye Simge Sucu ile Hamiyet Bilge Uslu için bugün Kızılcahamam ilçesindeki Merkez Aşağı Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

Mehmet Sucu ve kızı Safiye Simge Sucu.

Kılınan namazın ardından 3 kişi, ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hamiyet Bilge Uslu.

Kızılcahamam Nüfus Müdürlüğü'nde çalışan Safiye Simge Sucu ile ilçede yaşayan Hamiyet Bilge Uslu'nun, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavına girmek için Ankara'ya geldiği belirtildi.

Efe Erdem.

Kazada hayatını kaybeden minibüs şoförü, 2 çocuk babası Efe Erdem için de Kızılcahamam'daki Merkez Yukarı Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Erdem'in cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

