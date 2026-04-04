Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde özel halk otobüsünün üst geçidin ayağına çarptığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Ankara-İstanbul Yolu Saray mevkiinde meydana geldi. Ankara-Kızılcahamam seferini gerçekleştiren özel halk otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, yaya üst geçidinin ayağına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
5 ÖLÜ 14 YARALI
İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Yaralılar, hurda yığını haline gelen otobüsten çıkarılıp, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin cesedi de ekiplerin incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
OTOBÜSÜN SAHİBİ TUTUKLANDI
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan özel halk otobüsünün sahibi tutuklandı.
Özel halk otobüsü şoförünün işe alınırken gerekli yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne göndermediği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden işe başlaması konusunda uygunluk raporunun alınması gerekirken, araç sahibi İ.Ç'nin bu belgeleri temin ederek belediye ekiplerine sunmadığı, araç sahibi İ.Ç.'nin bu nedenle gözaltına alındığı açıklandı.
KAZADA ÖLEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada hayatını kaybeden 5 kişi, toprağa verildi.
Kazada ölen 1 çocuk annesi Yağmur Güzel de dün akşam memleketi Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünde toprağa verildi.
SINAV İÇİN ANKARA'YA GELİYORLARMIŞ
Mehmet Sucu ve kızı Safiye Simge Sucu ile Hamiyet Bilge Uslu için bugün Kızılcahamam ilçesindeki Merkez Aşağı Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı.
Kılınan namazın ardından 3 kişi, ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kızılcahamam Nüfus Müdürlüğü'nde çalışan Safiye Simge Sucu ile ilçede yaşayan Hamiyet Bilge Uslu'nun, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavına girmek için Ankara'ya geldiği belirtildi.
Kazada hayatını kaybeden minibüs şoförü, 2 çocuk babası Efe Erdem için de Kızılcahamam'daki Merkez Yukarı Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Erdem'in cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.