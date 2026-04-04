Hayatını kaybedenlerin cesedi de ekiplerin incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

OTOBÜSÜN SAHİBİ TUTUKLANDI

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan özel halk otobüsünün sahibi tutuklandı.

Özel halk otobüsü şoförünün işe alınırken gerekli yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne göndermediği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden işe başlaması konusunda uygunluk raporunun alınması gerekirken, araç sahibi İ.Ç'nin bu belgeleri temin ederek belediye ekiplerine sunmadığı, araç sahibi İ.Ç.'nin bu nedenle gözaltına alındığı açıklandı.