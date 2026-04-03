Mevcut 20 bin lira olan en düşük emekli maaşının altı aylık enflasyon oranında artırılması bekleniyor.

Zam kök aylıklara ve ek ödemelere yansıtılacak, taban aylık için ayrı artış gündeme gelecek.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ocak-mart döneminde enflasyon yüzde 10,04 olarak gerçekleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuz ayında yılın ilk altı ayındaki enflasyon oranında zam yapılacak.

Milyonlarca emeklinin temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Bu yıla yüzde 12.19 zamlı kök maaş ve 20 bin liraya yükseltilen taban aylık ile başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni artışı şekillenmeye başlıyor.

TÜİK verilerine göre ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96 olarak gerçekleşti ve zam oranının kesinleşmesi için üç aylık enflasyon verisi daha bekleniyor.

ÖNCE İKRAMİYE SONRA ZAM

Bu yılın ilk ikramiyesini geçtiğimiz ay içerisinde cebine koyan, önümüzdeki ay da Kurban Bayramı ödemesini alacak olan emeklilerin kök aylıklarına temmuz ayında bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.