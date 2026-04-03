Milyonlarca emeklinin temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Bu yıla yüzde 12.19 zamlı kök maaş ve 20 bin liraya yükseltilen taban aylık ile başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni artışı şekillenmeye başlıyor.
ÖNCE İKRAMİYE SONRA ZAM
Bu yılın ilk ikramiyesini geçtiğimiz ay içerisinde cebine koyan, önümüzdeki ay da Kurban Bayramı ödemesini alacak olan emeklilerin kök aylıklarına temmuz ayında bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.
İŞTE ÜÇ AYLIK ORAN
Bu altı aylık verinin yarısı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96 olarak gerçekleşmişti. Mart ayında da tüketici fiyat endeksi yüzde 1.94 arttı. Böylece üç aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.04 zam oluştu. Zam oranının belli olması için geriye üç aylık enflasyon verisi daha kaldı.
EK ÖDEMEYİ DE ARTIRACAK
Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. İlk altı ayda oluşan zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılırken ayrıca taban aylıkta bir artış daha yapılması gündeme gelecek. Bu kapsamda en düşük aylık ödemesine altı aylık enflasyon oranının yansıtılması en kuvvetli formül olacak.
EN AZ 23 BİN TL
Ocak ayından bu yana emeklilere ek ödeme dahil en az 20 bin lira aylık ödemesi gerçekleştiriliyor. Bu tutar örneğin 6 aylık enflasyon yüzde 15 çıkar ve taban aylığa yansıtılırsa 23 bin liraya yükselecek. Taban aylık artışı da yasal düzenleme ile gerçekleştirilecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT: 20.000
% 10,04 ZAMLI: 22.008
MEVCUT: 21.000
% 10,04 ZAMLI: 23.108
MEVCUT: 22.000
% 10,04 ZAMLI: 24.209
MEVCUT: 23.000
% 10,04 ZAMLI: 25.309
MEVCUT: 24.000
% 10,04 ZAMLI: 26.410
MEVCUT: 25.000
% 10,04 ZAMLI: 27.510
MEVCUT: 26.000
% 10,04 ZAMLI: 28.610
MEVCUT: 27.000
% 10,04 ZAMLI: 29.711
MEVCUT: 28.000
% 10,04 ZAMLI: 30.811
MEVCUT: 29.000
% 10,04 ZAMLI: 31.912
MEVCUT: 30.000
% 10,04 ZAMLI: 33.012
MEVCUT: 31.000
% 10,04 ZAMLI: 34.112
MEVCUT: 32.000
% 10,04 ZAMLI: 35.213
MEVCUT: 33.000
% 10,04 ZAMLI: 36.313
MEVCUT: 34.000
% 10,04 ZAMLI: 37.414
MEVCUT: 35.000
% 10,04 ZAMLI: 38.514
MEVCUT: 36.000
% 10,04 ZAMLI: 39.614
MEVCUT: 37.000
% 10,04 ZAMLI: 40.715
MEVCUT: 38.000
% 10,04 ZAMLI: 41.815
MEVCUT: 39.000
% 10,04 ZAMLI: 42.916
MEVCUT: 40.000
% 10,04 ZAMLI: 44.016
MEVCUT: 41.000
% 10,04 ZAMLI: 45.116
MEVCUT: 42.000
% 10,04 ZAMLI: 46.217
MEVCUT: 43.000
% 10,04 ZAMLI: 47.317
MEVCUT: 44.000
% 10,04 ZAMLI: 48.418
MEVCUT: 45.000
% 10,04 ZAMLI: 49.518
MEVCUT: 46.000
% 10,04 ZAMLI: 50.618
MEVCUT: 47.000
% 10,04 ZAMLI: 51.719
MEVCUT: 48.000
% 10,04 ZAMLI: 52.819
MEVCUT: 49.000
% 10,04 ZAMLI: 53.920
MEVCUT: 50.000
% 10,04 ZAMLI: 55.020
MEVCUT: 51.000
% 10,04 ZAMLI: 56.120
MEVCUT: 52.000
% 10,04 ZAMLI: 57.221
MEVCUT: 53.000
% 10,04 ZAMLI: 58.321
MEVCUT: 54.000
% 10,04 ZAMLI: 59.422
MEVCUT: 55.000
% 10,04 ZAMLI: 60.522
MEVCUT: 56.000
% 10,04 ZAMLI: 61.622
MEVCUT: 57.000
% 10,04 ZAMLI: 62.723
MEVCUT: 58.000
% 10,04 ZAMLI: 63.823
MEVCUT: 59.000
% 10,04 ZAMLI: 64.924
MEVCUT: 60.000
% 10,04 ZAMLI: 66.024
MEVCUT: 62.000
% 10,04 ZAMLI: 68.225
MEVCUT: 63.000
% 10,04 ZAMLI: 69.325
MEVCUT: 64.000
% 10,04 ZAMLI: 70.426
MEVCUT: 65.000
% 10,04 ZAMLI: 71.526
MEVCUT: 66.000
% 10,04 ZAMLI: 72.626
MEVCUT: 67.000
% 10,04 ZAMLI: 73.727
MEVCUT: 68.000
% 10,04 ZAMLI: 74.827
MEVCUT: 69.000
% 10,04 ZAMLI: 75.928
MEVCUT: 70.000
% 10,04 ZAMLI: 77.028
MEVCUT: 71.000
% 10,04 ZAMLI: 78.128
MEVCUT: 72.000
% 10,04 ZAMLI: 79.229
MEVCUT: 73.000
% 10,04 ZAMLI: 80.329
MEVCUT: 74.000
% 10,04 ZAMLI: 81.430
MEVCUT: 75.000
% 10,04 ZAMLI: 82.530
MEVCUT: 76.000
% 10,04 ZAMLI: 83.630
MEVCUT: 77.000
% 10,04 ZAMLI: 84.731
MEVCUT: 78.000
% 10,04 ZAMLI: 85.831
MEVCUT: 79.000
% 10,04 ZAMLI: 86.932
MEVCUT: 80.000
% 10,04 ZAMLI: 88.032
MEVCUT: 81.000
% 10,04 ZAMLI: 89.132
MEVCUT: 82.000
% 10,04 ZAMLI: 90.233
MEVCUT: 83.000
% 10,04 ZAMLI: 91.333
MEVCUT: 84.000
% 10,04 ZAMLI: 92.434
MEVCUT: 85.000
% 10,04 ZAMLI: 93.534
MEVCUT: 86.000
% 10,04 ZAMLI: 94.634
MEVCUT: 87.000
% 10,04 ZAMLI: 95.735
MEVCUT: 88.000
% 10,04 ZAMLI: 96.835
MEVCUT: 89.000
% 10,04 ZAMLI: 97.936
MEVCUT: 90.000
% 10,04 ZAMLI: 99.036
MEVCUT: 91.000
% 10,04 ZAMLI: 100.136
MEVCUT: 92.000
% 10,04 ZAMLI: 101.237
MEVCUT: 93.000
% 10,04 ZAMLI: 102.337
MEVCUT: 94.000
% 10,04 ZAMLI: 103.438
MEVCUT: 95.000
% 10,04 ZAMLI: 104.538
MEVCUT: 96.000
% 10,04 ZAMLI: 105.638
MEVCUT: 97.000
% 10,04 ZAMLI: 106.739
MEVCUT: 98.000
% 10,04 ZAMLI: 107.839
MEVCUT: 99.000
% 10,04 ZAMLI: 108.940
