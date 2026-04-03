Emekliye yüzde 10.04 enflasyon farkı: Yeni taban maaş kaç TL olacak? Kuruşu kuruşuna temmuz hesabı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklenen temmuz zammı şekillenmeye başladı. Mart enflasyonu açıklandı, artışı gösterecek altı veriden yarısı belli oldu. Peki maaşlarda ne kadarlık artış görünüyor? İşte detayları…

  • SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuz ayında yılın ilk altı ayındaki enflasyon oranında zam yapılacak.
  • Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ocak-mart döneminde enflasyon yüzde 10,04 olarak gerçekleşti.
  • Kesin zam oranı nisan-haziran enflasyon verileriyle birlikte 3 Temmuz'da belli olacak.
  • Zam kök aylıklara ve ek ödemelere yansıtılacak, taban aylık için ayrı artış gündeme gelecek.
  • Mevcut 20 bin lira olan en düşük emekli maaşının altı aylık enflasyon oranında artırılması bekleniyor.

Milyonlarca emeklinin temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Bu yıla yüzde 12.19 zamlı kök maaş ve 20 bin liraya yükseltilen taban aylık ile başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni artışı şekillenmeye başlıyor.

TÜİK verilerine göre ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96 olarak gerçekleşti ve zam oranının kesinleşmesi için üç aylık enflasyon verisi daha bekleniyor. Fotoğraf:AA

ÖNCE İKRAMİYE SONRA ZAM

Bu yılın ilk ikramiyesini geçtiğimiz ay içerisinde cebine koyan, önümüzdeki ay da Kurban Bayramı ödemesini alacak olan emeklilerin kök aylıklarına temmuz ayında bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.

Kesin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak ve kök aylıklar ile ek ödemelere yansıtılacak

İŞTE ÜÇ AYLIK ORAN

Bu altı aylık verinin yarısı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96 olarak gerçekleşmişti. Mart ayında da tüketici fiyat endeksi yüzde 1.94 arttı. Böylece üç aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.04 zam oluştu. Zam oranının belli olması için geriye üç aylık enflasyon verisi daha kaldı.

Ocak ayından bu yana emeklilere ek ödeme dahil en az 20 bin lira aylık ödeme yapılıyor

EK ÖDEMEYİ DE ARTIRACAK

Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. İlk altı ayda oluşan zam oranı SSK ve Bağ-Kur'luların kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıtılırken ayrıca taban aylıkta bir artış daha yapılması gündeme gelecek. Bu kapsamda en düşük aylık ödemesine altı aylık enflasyon oranının yansıtılması en kuvvetli formül olacak.

Altı aylık enflasyon yüzde 15 olması durumunda taban aylık 23 bin liraya yükselecek

EN AZ 23 BİN TL

Ocak ayından bu yana emeklilere ek ödeme dahil en az 20 bin lira aylık ödemesi gerçekleştiriliyor. Bu tutar örneğin 6 aylık enflasyon yüzde 15 çıkar ve taban aylığa yansıtılırsa 23 bin liraya yükselecek. Taban aylık artışı da yasal düzenleme ile gerçekleştirilecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MEVCUT: 20.000
% 10,04 ZAMLI: 22.008

MEVCUT: 21.000
% 10,04 ZAMLI: 23.108

MEVCUT: 22.000
% 10,04 ZAMLI: 24.209

MEVCUT: 23.000
% 10,04 ZAMLI: 25.309

MEVCUT: 24.000
% 10,04 ZAMLI: 26.410

MEVCUT: 25.000
% 10,04 ZAMLI: 27.510

MEVCUT: 26.000
% 10,04 ZAMLI: 28.610

MEVCUT: 27.000
% 10,04 ZAMLI: 29.711

MEVCUT: 28.000
% 10,04 ZAMLI: 30.811

MEVCUT: 29.000
% 10,04 ZAMLI: 31.912

MEVCUT: 30.000
% 10,04 ZAMLI: 33.012

MEVCUT: 31.000
% 10,04 ZAMLI: 34.112

MEVCUT: 32.000
% 10,04 ZAMLI: 35.213

MEVCUT: 33.000
% 10,04 ZAMLI: 36.313

MEVCUT: 34.000
% 10,04 ZAMLI: 37.414

MEVCUT: 35.000
% 10,04 ZAMLI: 38.514

MEVCUT: 36.000
% 10,04 ZAMLI: 39.614

MEVCUT: 37.000
% 10,04 ZAMLI: 40.715

MEVCUT: 38.000
% 10,04 ZAMLI: 41.815

MEVCUT: 39.000
% 10,04 ZAMLI: 42.916

MEVCUT: 40.000
% 10,04 ZAMLI: 44.016

MEVCUT: 41.000
% 10,04 ZAMLI: 45.116

MEVCUT: 42.000
% 10,04 ZAMLI: 46.217

MEVCUT: 43.000
% 10,04 ZAMLI: 47.317

MEVCUT: 44.000
% 10,04 ZAMLI: 48.418

MEVCUT: 45.000
% 10,04 ZAMLI: 49.518

MEVCUT: 46.000
% 10,04 ZAMLI: 50.618

MEVCUT: 47.000
% 10,04 ZAMLI: 51.719

MEVCUT: 48.000
% 10,04 ZAMLI: 52.819

MEVCUT: 49.000
% 10,04 ZAMLI: 53.920

MEVCUT: 50.000
% 10,04 ZAMLI: 55.020

MEVCUT: 51.000
% 10,04 ZAMLI: 56.120

MEVCUT: 52.000
% 10,04 ZAMLI: 57.221

MEVCUT: 53.000
% 10,04 ZAMLI: 58.321

MEVCUT: 54.000
% 10,04 ZAMLI: 59.422

MEVCUT: 55.000
% 10,04 ZAMLI: 60.522

MEVCUT: 56.000
% 10,04 ZAMLI: 61.622

MEVCUT: 57.000
% 10,04 ZAMLI: 62.723

MEVCUT: 58.000
% 10,04 ZAMLI: 63.823

MEVCUT: 59.000
% 10,04 ZAMLI: 64.924

MEVCUT: 60.000
% 10,04 ZAMLI: 66.024

MEVCUT: 62.000
% 10,04 ZAMLI: 68.225

MEVCUT: 63.000
% 10,04 ZAMLI: 69.325

MEVCUT: 64.000
% 10,04 ZAMLI: 70.426

MEVCUT: 65.000
% 10,04 ZAMLI: 71.526

MEVCUT: 66.000
% 10,04 ZAMLI: 72.626

MEVCUT: 67.000
% 10,04 ZAMLI: 73.727

MEVCUT: 68.000
% 10,04 ZAMLI: 74.827

MEVCUT: 69.000
% 10,04 ZAMLI: 75.928

MEVCUT: 70.000
% 10,04 ZAMLI: 77.028

MEVCUT: 71.000
% 10,04 ZAMLI: 78.128

MEVCUT: 72.000
% 10,04 ZAMLI: 79.229

MEVCUT: 73.000
% 10,04 ZAMLI: 80.329

MEVCUT: 74.000
% 10,04 ZAMLI: 81.430

MEVCUT: 75.000
% 10,04 ZAMLI: 82.530

MEVCUT: 76.000
% 10,04 ZAMLI: 83.630

MEVCUT: 77.000
% 10,04 ZAMLI: 84.731

MEVCUT: 78.000
% 10,04 ZAMLI: 85.831

MEVCUT: 79.000
% 10,04 ZAMLI: 86.932

MEVCUT: 80.000
% 10,04 ZAMLI: 88.032

MEVCUT: 81.000
% 10,04 ZAMLI: 89.132

MEVCUT: 82.000
% 10,04 ZAMLI: 90.233

MEVCUT: 83.000
% 10,04 ZAMLI: 91.333

MEVCUT: 84.000
% 10,04 ZAMLI: 92.434

MEVCUT: 85.000
% 10,04 ZAMLI: 93.534

MEVCUT: 86.000
% 10,04 ZAMLI: 94.634

MEVCUT: 87.000
% 10,04 ZAMLI: 95.735

MEVCUT: 88.000
% 10,04 ZAMLI: 96.835

MEVCUT: 89.000
% 10,04 ZAMLI: 97.936

MEVCUT: 90.000
% 10,04 ZAMLI: 99.036

MEVCUT: 91.000
% 10,04 ZAMLI: 100.136

MEVCUT: 92.000
% 10,04 ZAMLI: 101.237

MEVCUT: 93.000
% 10,04 ZAMLI: 102.337

MEVCUT: 94.000
% 10,04 ZAMLI: 103.438

MEVCUT: 95.000
% 10,04 ZAMLI: 104.538

MEVCUT: 96.000
% 10,04 ZAMLI: 105.638

MEVCUT: 97.000
% 10,04 ZAMLI: 106.739

MEVCUT: 98.000
% 10,04 ZAMLI: 107.839

MEVCUT: 99.000
% 10,04 ZAMLI: 108.940

