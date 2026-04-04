Sabah'tan Özgür Özdemir'in haberine göre; acılı baba Ahmet Torun, "Taciz nedeniyle şikâyetçi olduğumuz günün akşamı CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Görele Belediye Başkan Yardımcısı Uygur Dural, kadın belediye meclis üyesi İlkay Odabaş evimize gelip şikâyeti geri çekmemizi istedi. Biz de davamızdan vazgeçmeyeceğimizi söyledik. Sonra kalkıp gittiler. O günden bu yana cenazemize dahi gelmediler. CHP İl Başkanı Gökhan Şenyürek de gelmedi. Bu süreçteki tutumlarından dolayı onları görmek istemiyorum. Taciz davasının ilk duruşmasında biz de Hasbi Dede'nin tahliye olacağını bekliyorduk. Ama dava devam edecek ve o adam dışarıda olsa da eninde sonunda ceza alacak" dedi.

Tuana Elif Torun.

SÜRGÜN YERİNDE KAZA OLDU

Anne Nuray Torun ise, "Hasbi Dede'nin tacizden tutuklanmasının hemen ardından belediyeye ait Gör-Bel Şirket Müdürü Erhan Çelebi beni telefonla arayarak, 'Hasbi Başkan senin belediye içinde çalışmanı istemiyor. Başka bir yerde çalışman istendi' dedi. Ben de ona 'Psikolojim bozuk, insan içine çıkmak istemiyorum' şeklinde yanıt verdim Daha sonra üç kez daha telefonla aranarak mobbinge uğradım. Beni farklı yerlere süreceklerdi. Ardından, Hasbi Dede'nin yerine atanan Aysel Uzun ile görüşüp durumu anlattım. O da beni belediyeye ait sosyal tesis olan konuk evine gönderdi. Orada garson olarak çalışmaya başladım. Kazanın olduğu akşam da tesiste nişan vardı.

Çalışırken kızım arayıp, 'Yanına gelmek istiyorum' dedi. Ben de ona 'gel' dedim. Evden çıkıp yanıma geliyordu. Sonra o kazada hayatını kaybetti. Ben orada çalışmasaydım kızım oraya gelmeyecekti" dedi.