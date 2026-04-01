CHP'deki şaibenin tanığı Veysi Uyanık TAKVİM'e anlattı: Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'e Manhattan'da daire aldı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndaki usulsüzlük davasında ‘tanık’ olarak ifade veren Bitlis eski İl Başkanı Veysi Uyanık, mahkemedeki itiraflarının ardından TAKVİM’e bomba açıklamalarda bulundu. Uyanık, Ekrem İmamoğlu’nun, Özgür Özel’e New York Manhattan’da 3 milyon dolarlık lüks bir daire satın aldığını ve bu mülkün şu an bir avukat üzerine kayıtlı olduğunu iddia etti.

CHP Bitlis Eski il Başkanı Veysi uyanık, şaibeli kurultay davasında tanık olarak ifade verdi.

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki para trafiğini TAKVİM'e anlattı:

İmamoğlu, Özgür Özel'e ABD Manhattan'da 3 milyon dolarlık ev aldı.

İmamoğlu'nun getirdiği paralar olmasa Özgür Özel 150 oyu zor alırdı.

CHP'yi Böke, Sav ve Ağbaba yönetiyor. Allah bu ülkeyi CHP'den korusun.

CHP'deki sistemin içinde Özgür Karabat, Gökhan Zeybek, Gökhan Günaydın ve Baki Aydöner de var.

Akın Gürlek ülkeyi uçurumun kenarından aldı.

CHPnin şaibeli kurultayına ilişkin ceza davası 6 Mayısa ertelendi | Mutlak bölünme!

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiası ile açılan davada 'tanık' olarak dinlenen CHP Bitlis eski İl Başkanı Veysi Uyanık, "Özgür Karabat'tan 100 bin lira aldım, delegelere 20'şer bin lira olarak dağıttım" itirafında bulundu.

Bir dönem 'değişim' hareketine destek veren Uyanık, TAKVİM'e yaptığı açıklamada ise çok tartışılacak bir iddiayı gündeme getirdi.

"Özgür Özel çıkıyor, 'Mafya mısınız siz?' diyor. Artık gülüyorum ben kendisinin bu hareketlerine. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'e New York Manhattan'da 3 milyon dolara ev aldı. Bu evi aldın mı, almadın mı? Bu evi nerenin kaynağıyla aldınız? Şu an evin kaydı bir avukatın üzerinde. Çık bunları açıkla. Ben New York'tan yeni geldim. O evin iç tasarımını kime yaptırdınız siz? Açıkla" dedi.

Sözlerini "CHP'yi yönetenler bugün İngilizler'e gidiyor benim ülkemi onlara şikayet ediyor. Sizin ipiniz kimin elinde?" diyerek sürdüren Uyanık, "Allah bu ülkeyi, CHP'nin iktidarından korusun. Bu yönetimdekiler kendi evini bile idare edecek çapta insanlar değil. Ülkeyi nasıl idare etsinler? Bunlar kendi çoluk çocuklarından bile bihaber insanlar" dedi.

Uyanık, "İmamoğlu'nun getirdiği paralar olmasa Kurultay'da Özgür Özel 150 oyu zor alırdı. Partiyi ele geçirdiler. Akın Gürlek bu yapıya dokunmamış olsaydı belki de ülke elden gidecekti. Allah ülkenin yüzüne baktı. Ülkeyi uçurumun kenarından aldılar" sözlerini kaydetti.

Haber: Murathan Yıldırım

