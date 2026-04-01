C HP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiası ile açılan davada 'tanık' olarak dinlenen CHP Bitlis eski İl Başkanı Veysi Uyanık, "Özgür Karabat'tan 100 bin lira aldım, delegelere 20'şer bin lira olarak dağıttım" itirafında bulundu.

Bir dönem 'değişim' hareketine destek veren Uyanık, TAKVİM'e yaptığı açıklamada ise çok tartışılacak bir iddiayı gündeme getirdi.

TAPU AVUKATTA

"Özgür Özel çıkıyor, 'Mafya mısınız siz?' diyor. Artık gülüyorum ben kendisinin bu hareketlerine. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'e New York Manhattan'da 3 milyon dolara ev aldı. Bu evi aldın mı, almadın mı? Bu evi nerenin kaynağıyla aldınız? Şu an evin kaydı bir avukatın üzerinde. Çık bunları açıkla. Ben New York'tan yeni geldim. O evin iç tasarımını kime yaptırdınız siz? Açıkla" dedi.

Sözlerini "CHP'yi yönetenler bugün İngilizler'e gidiyor benim ülkemi onlara şikayet ediyor. Sizin ipiniz kimin elinde?" diyerek sürdüren Uyanık, "Allah bu ülkeyi, CHP'nin iktidarından korusun. Bu yönetimdekiler kendi evini bile idare edecek çapta insanlar değil. Ülkeyi nasıl idare etsinler? Bunlar kendi çoluk çocuklarından bile bihaber insanlar" dedi.