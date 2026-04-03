180 AY VADE 0.69 FAİZ İkincisi piyasa şartlarını her şeyi kenara bırakın biz zamanı ve imkanı size göre ayarladık. Tam 180 ay vade yani 15 yıla varan bir ödeme planı sunuyoruz. Bu ödeme planı da aylık 0.69 yani yıllık maliyeti yüzde 10'un bile altında kalan tarihi bir kolaylıkla milletimizin yanında olacağız.

3 MİLYONLUK DEV DESTEK Sosyal medyadan da bir paylaşım Kurum, "İstanbul'u tüm afetlere karşı bir kale gibi dirençli yapmak için seferberlik içindeyiz. Yarısı Bizden projemizle dönüştürdüğümüz konut sayısı 316.000'e çıktı. Şimdi ise, bu hızımızı çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak yeni bir adım daha atıyoruz. Acil dönüşmesi gereken konutlardan başlayarak, vatandaşımıza 3 milyon liraya kadar dev bir destek paketi sunuyoruz. Lütfen dönüşüm için tüm imkanlardan faydalanın." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümle ev ve iş yerlerini yenilemek isteyen İstanbullular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında 3 milyon TL'ye varan kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabilecek.

5 İLDE DAHA UYGULANACAK

Öte yandan Proje ilk etapta İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ illerini kapsayacak. Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre bu illerde yer alan riskli yapı maliklerine uygun maliyetli finansman sağlanarak bu yapıların, depremlere ve iklim değişikliğine dayanıklı yapılara dönüşmesi hedefleniyor. İstanbul'un yanı sıra İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da da başvuru süreci başladı. Vatandaşlar, başvurularını proje illerindeki irtibat ofislerinden yapabilecek. İrtibat ofisi bilgilerine kentseldirenclilik. csb.gov.tr web sitesinden ulaşılabilecek.



KREDİ ŞARTLARI NELER?

Açık, devam eden icra kaydı olmamalı.

Açık, devam eden takip kaydı olmamalı.

Açık, devam eden haciz kaydı olmamalı.

Kredinin aylık taksit ödeme tutarının belgelendirilmiş hane halkı aylık gelire oranı yüzde 70'i aşmamalı.

HANGİ GRUPLARA İNDİRİM VAR?

1. T.C. sınırları dahilinde, kendisi ve hanehalkı bireyleri üzerinde riskli yapıdaki bağımsız birim haricinde tapuda kayıtlı başkaca konut bulunmayan malikler,

2. Orta ve düşük gelirli (hane geliri belirli bir eşiğin altında olanlar),

3. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar veya hanehalkı reisinin bu bireylere bakmakla yükümlü olduğu haneler, hanehalkı reisi kadın olan haneler,

4. A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi'ne sahip binalar için yıllık yüzde 0.50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi'ne sahip binalar için yıllık yüzde 0.25.

NOT: 4 kategoriyi birden karşılayan vatandaşlar (0.25 + 0.25 + 0.25 + (A sınıfı) 0.50= yıllık 1.25 oranında indirim alabilecek.)

NASIL BAŞVURU YAPARIM?

1- SÖZLEŞME

Gerçek kişi riskli yapı malikleri, dönüşüm için Bakanlığın ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı lisanslı müteahhitlerle anlaşır. Tüm yetki belgelerinin sisteme yüklenmesi gerekir. Müteahhit, projeden yararlanabilmek için istenen şartlara uyacağını, malikler ile yapacağını sözleşmeye ek taahhütname olarak ekler.

2- MÜTEAHHİT BAŞVURUSU

Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak proje bilgi ve belgelerini sisteme yükler, projeyi kaydeder ve Başkanlık onayına gönderir.

3-VATANDAŞ BAŞVURUSU

Müteahhit başvurusunun Başkanlık tarafından onaylanmasının ardından, hak sahipleri e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak ön başvurularını tamamlar. Ardından gerekli evraklarla birlikte protokol imzalanan banka şubesine fiziki başvuruda bulunurlar.