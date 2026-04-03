Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'a 100 bin konut ayırdıklarını belirterek, "İnşallah 25 Nisan'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul'da kuraları çekeceğiz, yuvalarımızın sahiplerini belirleyeceğiz." dedi.
Bakan Kurum, Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi'nde 591 konut ve 28 ticari birimden oluşan kentsel dönüşüm projesinin kura çekim töreninde yaptığı konuşmada, hem dönüşümle hem de sosyal konutlarla İstanbul'u güvenli hale getirdiklerini söyledi.
Kentsel dönüşüme 3 milyon liralık destek
İSTANBUL İÇİN KURA 25 NİSAN'DA
"Ev Sahibi Türkiye" diyerek, 81 ilde 500 bin sosyal konutla "Yüzyılın Konut Projesi"ni başlattıklarını belirten Kurum, İstanbul'a da 100 bin konut ayırdıklarını, illerdeki kuraları çektiklerini ve sıranın İstanbul'a geldiğini ifade etti.
Kurum, "İnşallah 25 Nisan'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul'da kuraları çekeceğiz, yuvalarımızın sahiplerini belirleyeceğiz. Temelleri atar atmaz da en geç 2 yıl içinde konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız." dedi.
İstanbul'a özel kiralık konut projelerinin de olduğunu dile getiren Kurum, "TOKİ eliyle uygun fiyatlarla ev kiralayacağız. Bunu da en kısa sürede hayata geçirmek için çalışıyoruz. Ben şimdiden tüm bu projelerimizin İstanbullulara hayırlı, uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.
İstanbul için yeni kentsel dönüşüm desteğini duyuruan Bakan şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'umuzu Dünya Bankası finansmanında gerçekleşen iklim ve afete dayalı şehirler projesi kapsamına alındığını Ümraniye'den ilan ediyorum. Bugünden sonra acil dönüşmesi gereken konutlardan başlayarak vatandaşımıza tam 3 milyon TL'ye kadar destek paketi hazırlıyoruz. Kampanya kapsamındaki üç önemli noktayı sizlerle paylaşacağım.
1 YIL BOYUNCA ÖDEME YAPMAYACAKLAR
Birincisi inşaat sürerken bir yıl, cebinizden bir kuruş çıkmayacak. Tam 1 yıl boyunca dönüşüme giren vatandaşlarımız ödeme yapmayacaklar.
180 AY VADE 0.69 FAİZ
İkincisi piyasa şartlarını her şeyi kenara bırakın biz zamanı ve imkanı size göre ayarladık. Tam 180 ay vade yani 15 yıla varan bir ödeme planı sunuyoruz. Bu ödeme planı da aylık 0.69 yani yıllık maliyeti yüzde 10'un bile altında kalan tarihi bir kolaylıkla milletimizin yanında olacağız.
İnşa süreci boyunca asla kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz. Bakanlığımızın tüm birimleri de yanı başınızda bulunacak.
MÜJDEMİZİ VERDİK HAREKETE GEÇİYORUZ'
Müjdemizi verdik ve şu an itibarıyla harekete geçiyoruz. Bugün hemen başvuruları almaya başlayacağız.
3 MİLYONLUK DEV DESTEK
Sosyal medyadan da bir paylaşım Kurum, "İstanbul'u tüm afetlere karşı bir kale gibi dirençli yapmak için seferberlik içindeyiz. Yarısı Bizden projemizle dönüştürdüğümüz konut sayısı 316.000'e çıktı. Şimdi ise, bu hızımızı çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak yeni bir adım daha atıyoruz. Acil dönüşmesi gereken konutlardan başlayarak, vatandaşımıza 3 milyon liraya kadar dev bir destek paketi sunuyoruz. Lütfen dönüşüm için tüm imkanlardan faydalanın." ifadelerini kullandı.
YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ
İKLİM VE AFETLERE DAYANIKLI ŞEHİRLER PROJESİ
Kentsel dönüşümle ev ve iş yerlerini yenilemek isteyen İstanbullular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında 3 milyon TL'ye varan kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabilecek.
Vatandaşlarımız başvurularını Kentsel Dönüşüm Başkanlığı irtibat ofislerimizden yapabilecek. İrtibat ofisi bilgilerine kentseldonusum.csb.gov.tr web sitesinden ulaşabilirler.
5 İLDE DAHA UYGULANACAK
Öte yandan Proje ilk etapta İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ illerini kapsayacak. Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre bu illerde yer alan riskli yapı maliklerine uygun maliyetli finansman sağlanarak bu yapıların, depremlere ve iklim değişikliğine dayanıklı yapılara dönüşmesi hedefleniyor. İstanbul'un yanı sıra İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da da başvuru süreci başladı. Vatandaşlar, başvurularını proje illerindeki irtibat ofislerinden yapabilecek. İrtibat ofisi bilgilerine kentseldirenclilik. csb.gov.tr web sitesinden ulaşılabilecek.
KREDİ ŞARTLARI NELER?
Açık, devam eden icra kaydı olmamalı.
Açık, devam eden takip kaydı olmamalı.
Açık, devam eden haciz kaydı olmamalı.
Kredinin aylık taksit ödeme tutarının belgelendirilmiş hane halkı aylık gelire oranı yüzde 70'i aşmamalı.
HANGİ GRUPLARA İNDİRİM VAR?
1. T.C. sınırları dahilinde, kendisi ve hanehalkı bireyleri üzerinde riskli yapıdaki bağımsız birim haricinde tapuda kayıtlı başkaca konut bulunmayan malikler,
2. Orta ve düşük gelirli (hane geliri belirli bir eşiğin altında olanlar),
3. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar veya hanehalkı reisinin bu bireylere bakmakla yükümlü olduğu haneler, hanehalkı reisi kadın olan haneler,
4. A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi'ne sahip binalar için yıllık yüzde 0.50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi'ne sahip binalar için yıllık yüzde 0.25.
NOT: 4 kategoriyi birden karşılayan vatandaşlar (0.25 + 0.25 + 0.25 + (A sınıfı) 0.50= yıllık 1.25 oranında indirim alabilecek.)
NASIL BAŞVURU YAPARIM?
1- SÖZLEŞME
Gerçek kişi riskli yapı malikleri, dönüşüm için Bakanlığın ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı lisanslı müteahhitlerle anlaşır. Tüm yetki belgelerinin sisteme yüklenmesi gerekir. Müteahhit, projeden yararlanabilmek için istenen şartlara uyacağını, malikler ile yapacağını sözleşmeye ek taahhütname olarak ekler.
2- MÜTEAHHİT BAŞVURUSU
Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak proje bilgi ve belgelerini sisteme yükler, projeyi kaydeder ve Başkanlık onayına gönderir.
3-VATANDAŞ BAŞVURUSU
Müteahhit başvurusunun Başkanlık tarafından onaylanmasının ardından, hak sahipleri e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak ön başvurularını tamamlar. Ardından gerekli evraklarla birlikte protokol imzalanan banka şubesine fiziki başvuruda bulunurlar.