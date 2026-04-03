Gözler golcülerde! Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor

Süper Lig'in 28. haftası şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek kritik derbiye sahne oluyor. Trabzonspor, kendi sahasında lider Galatasaray'ı konuk ediyor. Kritik derbi öncesi muhtemel 11'ler de belli oldu.

Süper Lig'de milli ara sonrası dev bir maç oynanacak. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor ile Galatasaray bugün saat 20.00'de Papara Park'ta karşılaşacak. 1 maç eksiğine rağmen 64 puanla liderlik koltuğunda oturan Aslan, rakibini mağlup ederek son 6 haftaya daha da avantajlı girmek istiyor.

60 puanlı Trabzonspor ise kazanarak aradaki farkı 1 puana indirmeye çalışacak. Ev sahibi Trabzonspor'da derbide iki önemli eksik bulunuyor. Batagov sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Oulai ise sarı kart cezası nedeniyle derbide görev alamayacak.

Muçi'nin durumu ise maç saati belli olacak. Galatasaray'da Osimhen sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Ayrıca Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan Gabriel Sara da bugün forma giyemeyecek. Leroy Sane ise kart cezası nedeniyle derbide görev alamayacak isimlerden.

MAÇ BİLGİLERİ
Saat20.00
StatPapara Park
YayınbeIN SPORTS 1
HakemCihan Aydın

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Bouchouari, Folcarelli, Zubkov, Ozan, Augusto, Onauchu.

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Singo, Lemina, Torreira, Lang, Yunus, Barış, Icardi.

GÖZLER GOLCÜLERDE
Fenerbahçe ve Beşiktaş filelerini havalandıran Trabzonsporlu Onuachu, Galatasaray'a gol atarak bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Victor Osimhen'in yokluğunda Galatasaray'ın gol umudu olacak. Icardi'nin ligde 13 golü var.

4 YILDIR YENİLMİYOR
G.Saray, Trabzon'a karşı çıktığı son 9 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz Fırtınası'na karşı son olarak 23 Ocak 2022 tarihinde oynanan lig maçında 2-1 kaybeden Galatasaray, sonrasında rakibiyle 7 lig, 1'er Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçına çıktı. Bu maçlarda 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Cimbom, 22 gol attı. 6 gol yedi.

