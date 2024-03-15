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Abdullah Avcı Fenerbahçe’ye sürpriz yapacak

Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısında oyuncu tercihleri ve oyun planında sürprizler yapmak istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı oyuncularıyla maça yönelik yaptığı konuşmada, “Biz oyunumuzu oynayacağız ve kazanacağız” diye konuştu.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Mart 2024 Güncelleme 15 Mart 2024, 07:00
Abdullah Avcı Fenerbahçe’ye sürpriz yapacak

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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev karşılaşma öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, rakiplerinin bu sezon oynadığı tüm maçları ve özellikle son dönemdeki karşılaşmalarını mercek altına aldı. Avcı, detaylı bir hazırlık yapıyor.

SÜRPRİZLER YAPACAK
Geçtiğimiz hafta Karagümrük karşısında farklı kazanmasına rağmen Fenerbahçe maçında oyun planında ve oyuncu grubunda bazı değişikliklere imza atmak isteyen Avcı'nın rakibe bir sürpriz hazırlaması bekleniyor. Oyuncularına, Fenerbahçe ile ilgili detaylı bilgiler veren Avcı, maça yönelik bir motivasyon konuşması da yaptı. Hata istemeyen Avcı, takım oyununa vurguda bulundu.

PLANA SADIK KALIN
Deneyimli teknik adamın oyuncularına bu maça yönelik kaptığı konuşmada, "Biz oyunumuzu oynayacağız ve kazacağız. Taktik disipline bağlı kaldığımızda neleri başardığımızı en iyi siz biliyorsunuz" dediği öğrenildi. Abdullah Avcı, Bordo- Mavili takımın şu anki olumlu atmosferini dev karşılaşmada sonuca yansıtmasını çok istiyor.

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