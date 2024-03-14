Yapay zeka kanser tedavisinde etkili oluyor!

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, akciğer kanseri tedavisinde yapay zeka kullanılabilmesi için başlatılan projede sona gelindi.

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Ayten Kayı Cangır, "Normalde akciğer kanseri hastalarından tümör alınıp biyopsi yapılıyor, ama iş maliyetli ve riskli. Yapay zeka ile çalışma ilk kez üniversitemizde gerçekleştirildi. Yapay zeka, biyopsi olmadan, kişinin hangi ilaca duyarlı olup olmadığını yaklaşık yüzde 87 doğrulukla ayırt etti. Bu çok önemli. Çünkü biyopsi uygulanmadan, ek maliyet, süre gerekmeden tedaviye başlanabilecek. Önümüzdeki dönemde çalışmanın Türkiye'de hayata geçeceğini öngörüyoruz" dedi.

Üniversite Araştırma Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan da, "Yapay zeka sayesinde akciğer kanseri olan vakalarda ameliyattan önce hastalığın 5 yıllık sürede tekrarlayıp tekrarlamayacağı ve hastanın da bu sürenin sonunda sağ kalımı olup olmayacağıyla ilgili artık öngörü belirleyebiliyoruz" dedi.

BURCU ŞEN